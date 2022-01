Congresistas de Renovación Popular piden información sobre película peruana por criticar a los evangelistas

Un Romance Singular, cinta peruana dirigida por Wesley Verástegui.

“Un romance singular” es una película peruana dirigida por Wesley Verástegui, y protagonizada dos mujeres trans. En esta nueva comedia, Javiera Arnillas y Marina Kapoor son compañeras de aventuras, y no solo deberán de enfrentarse al rechazo de gran parte de su entorno, sino que también lidiarán con algo más profundo y cautivante, el amor.

Todo indica que el adelanto de la cinta no ha sido del agrado de la mayoría de la bancada de Renovación Popular. Noelia Herrera, Esdras Medina, José Cueto, Jorge Zeballos, Miguel Ciccia, Milagros Jáuregui, Jorge Montoya, Alejandro Muñante y Javier Padilla firmaron un documento exigiendo al Ministerio de Cultura a dar información sobre la producción peruana.

En oficio con fecha 12 de enero del presente año, se le trasladó a la Ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, “el malestar ciudadano en relación a la película dirigida por Wesley Verástegui, titulada ‘Un Romance Singular’”.

Señalan que en el desarrollo de dicha película se hace mención “de manera despectiva y negativa a los creyentes evangélicos, lo cual promueve notoriamente la discriminación religiosa y fomenta el odio y estigma a una creencia religiosa” .

Congreso de la República

Congreso de la República

En tal sentido, los congresistas han solicitado información de cuál es el aporte cultural de la película en mención, detalle del presupuesto público asignado para su realización y difusión, y las políticas que el Ministerio de Cultura está adoptando para luchar contra la discriminación por cuestiones de religión.

La película Un romance singular narra la historia de un joven conservador que conoce a una antigua trabajadora sexual, sin imaginar que ambos se enamorarían ese mismo día, ignorando el pasado y los secretos que guarda cada uno.

DIFUSOR DE TEMAS POCO EXPUESTOS

Desde el inicio, Un romance singular se convierte en un difusor de temas que siguen siendo preocupantes para los miembros de la comunidad LGTBIQ+, y que también deberían estar en agenda de nuestros gobernantes, como el acceso a los servicios de salud, falta de oportunidades laborales, el racismo, la transfobia, la prostitución, los prejuicios y la ignorancia, que pese a estar en el 2022, siguen más latentes que nunca.

“De hecho, los personajes que he interpretado han sido mujeres trans peruanas y yo también lo soy. Hay muchas situaciones que son transversales y que han pasado en mi vida, como ocultar mi identidad o tener impedimentos para conseguir trabajo. Eso yo lo comparto con ellas (los personajes). Sus vivencias y conflictos yo también los he vivido, y eso me permite plasmarlo de una manera auténtica y en carne propia. Eso termina volviéndose muy importante a nivel de representación”, comentó Javier Arnillas en entrevista con Infobae.

La intérprete de ‘Kimberly’ recuerda uno de los diálogos que marcó parte de su filmación, “es la primera vez que me dicen negra de m... y no maricón de m... para insultarme”. Desde su posición, explica que las mujeres trans llegan a sufrir un doble daño, a causa de la discriminación y la violencia. Además, al ser afroperuana el racismo se hace presente. “Si fuera una mujer blanca es posible que la situación se presente de una manera diferente, quizás por lo socioeconómico y la apertura a oportunidades”.

SEGUIR LEYENDO: