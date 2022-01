Jazmín Pinedo y Gino Assereto se sacaron más de un ‘trapito sucio’ al verse en + Espectáculos

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se reencontraron frente a cámaras en + Espectáculos. (Foto: Instagram)

Aunque en la actualidad se llevan bien por la pequeña hija que tienen en común, Jazmín Pinedo y Gino Assereto afrontaron más de un problema durante los 6 años de convivencia que tuvieron, prueba de ello es que a inicios del 2020 anunciaron su separación.

Con el pasar del tiempo parece que la expareja logró solucionar sus rencillas y hoy recuerdan con mucho humor las cosas que le molestaban uno del otro. Es así que durante la emisión del último programa de + Espectáculos, la ‘Chinita’ recibió al modelo para entrevistarlo.

Las bromas no faltaron y Gino Assereto reveló que durante el tiempo que estuvo con la conductora de televisión, ella fue como una mamá, pues siempre le decía las cosas que debía de hacer.

Sin embargo, lo que nunca imaginó el popular ‘Tiburón’ es que su expareja le lanzaría una tremenda indirecta, dando a entender que era. y es hasta ahora, un hombre inmaduro. “ Ahora si me indigno. Yo tengo una teoría y creo que las mujeres no dejamos de ser mamás porque los hombres no dejan de ser hijos, por eso ”, comentó.

En otro momento, Jazmín Pinedo contó que cuando eran pareja, Gino Assereto siempre se negaba a tomarse fotos juntos, además que cuando ella pedía ayuda, él en todo momento se negaba.

Por su parte, el exintegrante de Esto es Guerra reconoció que lo dicho por la ‘Chinita’ era verdad, pero que ahora había cambiado. “ Si la china a mi me dice si le puedo tomar una foto le digo que sí, para que yo cuando se lo pida me pague el favor . Una con otra, así funciona la vida”, le respondió.

JAZMÍN PINEDO DEJA MUDO A GINO

Un divertido momento se vivió durante los primeros minutos del programa + Espectáculos, pues cuando Gino Assereto llegó al set, este anunció que llegaba al programa con la intención de desplazar a la Jazmín Pinedo de la conducción.

Lo que no esperaba el ‘Tiburón’ es que la ‘Chinita’ lanzaría un comentario que lo dejaría totalmente callado. “ Ya me robaste el corazón, ahora ¿me quieres robar el trabajo? ”, señaló.

GINO ASSERETO ABRAZA A JAZMÍN PINEDO

El programa + Espectáculos llegó a su fin y el invitado especial fue Gino Assereto, quien tras ser entrevistado por Jazmín Pinedo, le dedicó unas tiernas palabras a su expareja, quien terminó su ciclo como conductora de televisión.

“ Yo a la china la respeto mucho, la aprecio mucho, es una mujer increíble, mamá increíble , pero siempre escuchaba la frase ‘No eres tu soy yo’”, dijo en un principio el influencer peruano.

“La ‘China’ en todos los años de relación que hemos tenido ha sido lo máximo y yo se lo agradezco porque ha hecho todo por mí, como dijo ella en algún momento tomó el papel de madre”, agregó Gino Assereto algo conmovido.

