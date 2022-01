Bellavista: fuga de gas se desata debido a construcciones de la Línea 2 del Metro de Lima

En Bellavista se produjo una fuga de gas debido a construcciones de la Línea 2 del Metro de Lima. Vecinos exigen seguridad ante una posible explosión e incendio. Video: América Noticias.

Una fuga de gas ocurrió ayer por la tarde en Bellavista. Esto alarmó a los vecinos de las inmediaciones de la cuadra 52, de la avenida Colonial, porque estaban en peligro ante el fuerte olor a gas por el lugar. Evacuaron sus viviendas ante una posible explosión. A modo de emergencia, bomberos cerraron las calles principales por precaución.

Según América Noticias, la empresa rompió una tubería matriz de gas natural en un tramo de la pista debido a que se continua la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.

“La empres contratista, Golden King, ha hecho un trabajo en el que han perforado la tubería matriz del gas, haciendo que 1,500 familias tengamos que evacuar (...) Ellos nos indicaron de que iban a hacer una desviación porque por acá va a pasar el Metro y iban a conducir todo lo que era agua, desagüe, electricidad en estas tuberías a un nuevo conducto”, declaró al medio Fidel Luzuriaga, vecino de la zona.

Mientras el vecino explicó la razón de la construcción, criticó que este hecho lo habrían hecho sin documentación. Agregó que si siguen con los trabajos, teme que la tubería pueda romperse. “Ese era su trabajo [de la empresa], por eso que comenzaron a destrozar la pista para llegar a ese lugar. Al parecer como lo han hecho sin documentación, han estado perforando a la ciega. Han perforado una tubería matriz de gas” , comentó.

Los vecinos aseguraron que la empresa no tenia el permiso para realizar estos trabajos y están preocupado que continúen en vista de una posible tragedia. Añadieron que ninguna autoridad del distrito de Bellavista, se ha acercado para resolver el caso.

“La comisaría no ha venido, no nos han respondido. La municipalidad no se ha acercado, de gestión ambiental nadie ha venido del Callao . Nosotros tenemos miedo de que en la noche vaya a reventar esto (la tubería) y por ahí alguien prenda su cocina y volamos todos”, criticó el vecino.

Por otro lado, la empresa de gas natural Cálidda, emitió un comunicado en donde detallan que el incidente ocurrió aproximadamente a las 5:15 p.m. y acudieron a la zona para revisar la situación y controlar la emergencia.

“De manera inmediata el personal de Cálida se dirigió al lugar par controlar la emergencia de acuerdo a su plan de contingencias, mismo que prioriza la seguridad de las personas. Nuestra cuadrilla llegó al punto y controló el suceso con el cierre de válvulas”, se logró leer en su comunicado difundido por América Noticias.

La empresa de gas natural Cálidda, emitió un comunicado en donde aseguraron que las válvulas han sido cerradas. Captura de imagen: América Noticias.

Las válvulas de gas han sido cerradas, pero no es suficiente para tranquilizar a los vecinos. Piden que las obras se paralicen hasta que la construcción sea viable.

América Noticias se acercó a la zona, en donde vieron que las obras continuaron con normalidad, pese a la advertencia de los vecinos. Ni la Policía ni la municipalidad llegaron a observar los hechos.

“Nosotros hemos presentado un documento el día jueves 6 de enero porque ellos han comenzado a hacer la obra sin la documentación sustentada ni pasando la voz de lo que iban a hacer. Ayer pasó una cosa terrible que se tuvo que evacuar a más de 600 personas, entre adultos mayores, personas con comorbilidad y aisladas, lo que nos ha generado un problema porque aún sigue el olor a gas”, dijo un representante de los vecinos.

Los vecinos conversaron con representantes de la empresa en el mes de agosto “en donde nos dijeron que las obras comenzarían en octubre, luego en noviembre, después en dijeron enero y no especificaron fecha” . El vecino agregó que rompieron la pista sin avisar y que pusieron un muro sin aviso que ocasionó un accidente.

Espera que haya también respuesta del municipio debido a que el olor de gas persiste y pone en peligro la salud de los ciudadanos de la zona. Los síntomas han sido desde dolores estomacales hasta vómitos.

Otros vecinos comentaron al reportero que tienen temor de prender la cocina o realizar un movimiento con uso de electricidad debido a que viven frente a la construcción. “Ayer era horror, todo estaba lleno de gas. No puedo prender luz, cocina, televisores, nada. Yo tengo una persona de edad y no sabía a donde evacuarla” , comentó una vecina.

