Ministerio de Trabajo: Número de personas con empleo alcanzaría níveles prepandemia entre octubre y diciembre

Según proyecciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empreo (MTPE), la cifra de personas con empleo regresaría a sus niveles prepandemia en el cuarto trimestre de este 2022. Esto sería entre octubre y diciembre de este año.

Con esto, se espera que la población empleada este año ascienda a 16,8 millones en promedio.

“En 2021 la PEA (población económicamente activa) ocupada aún no alcanzarían los niveles registrados en 2019. Sin embargo, se espera que el empleo retorne a sus niveles precovid a partir del cuarto trimestre de 2022. Es decir, a fines de este año esperamos ya tener el mismo nivel que teníamos exactamente antes de la pandemia”, dijo Camilo León Castro, viceministro de Promoción del Empleo.

Las cifras antes del inicio de la pandemia, en 2019, registraban una población ocupada de alrededor de 17,1 millones.

“La PEA ocupada, la población que busca empleo activamente y que tiene más de 14 años, se está elevando a niveles prepandemia aunque todavía no llegamos a la situación del tercer trimestre de 2019, donde teníamos 17.1 millones de personas como PEA ocupada”, comentó León, ante la Comisión de Trabajo del Congreso.

Sobre el empleo informal, el representante del MTPE señaló que este se encuentra afectando a un 78,2% de trabajadores en el país, lo cual se traduce en cerca de 12 millones de personas.

“[La informalidad] Ha empeorado para ciertas personas y grupos de la población como por ejemplo las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores que tienen tasas del 77.2%, 82% y 86% respectivamente, que son superiores al promedio nacional de 75.3%”, dijo.

Además, estas cifras representan que la situación de informalidad en el Perú está en un escenario similar al de hace 10 años.

EN DICIEMBRE, LOS PERUANOS TENÍAN UNA PERSPECTIVA NEGATIVA DEL EMPLEO

Si bien las proyecciones del ministerio son alentadoras, la perspectiva de los peruanos sobre el empleo arrancó el año de forma negativa. Según una encuesta de Ipsos Perú, para el portal Lampadia, un 52% de los peruanos consideraba a fines de diciembre que la posibilidad de encontrar un empleo en el país es peor con respecto a hace 6 meses.

Por otro lado, el 31% de los encuestados dijo que la posibilidad de encontrar un empleo ahora era igual que hace 6 meses, y un 13% piensa que la situación ha mejorado.

Además, el 36% señala que el presidente Pedro Castillo no está tomando medidas ni a favor ni en contra para promover la creación de puestos de trabajo.

COSTO DE VIDA

Del mismo modo, los peruanos también sintieron que hubo un aumento en los gastos y costo de vida. Así, la encuesta retrata que un 76% de los entrevistados también afirma que los precios de bienes y servicios básicos han subido mucho en relación con 6 meses atrás. Un 20% dijo que subieron poco y el 3% restante dijo que vieron subida en los precios.

En otra encuesta de la misma empresa, esa vez elaborada para América TV, registró que el 49% de peruanos cree que el próximo año aumentará el costo de vida en el país.

Más a detalle, solo un 28% de ciudadanos cree que el costo de vida se mantendrá igual, considerando la elevada inflación. Solo un 16% de los encuestados se mantienen positivos y sostienen que podría disminuir en el año entrante.

UN AÑO DE DIFICULTAD ECONÓMICA

Un estudio End of The Year Survey (EoY) de The Gallup International Asociation (GIA) reveló que el Perú es el segundo país más pesimista sobre su economía. 44% de los peruanos consideró que el 2022 será un año de dificultad, comparado con el 2021.

Los resultados peruanos solo son menores a los de Argentina, que se encuentra en el primer lugar de la lista. El 47% de sus ciudadanos cree que el año entrante será uno difícil para la economía.

