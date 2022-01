Angélica Espinoza es reconocida como la mejor parataekwondista 2021 por la Federación Mundial

Angélica Espinoza venció a la turca Meryem Cavdar en la final del parataekwondo. Foto: IPD.

Este 2021, Angélica Espinoza Gamarra consiguió la novena medalla en la historia del paradeporte peruano y la primera en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Su consagración se dio luego de varios reconocimientos a nivel nacional, siendo incluso la abanderada de los Juegos Panamericanas 2019. Este martes 11 de enero, fue declarada como la mejor parataekwondista 2021 por la Federación Mundial de Taekwondo .

“Felicitaciones a todos los ganadores de Best of 2021, pero también felicitaciones a todos aquellos que recibieron votos y contribuyeron a un año de gran éxito para el Taekwondo. El 2021 fue un año que nunca olvidaremos. Fue un año que mostró lo mejor de nuestro deporte, no solo en términos de medallas y excelencia deportiva, sino también en términos del poder del Taekwondo para unir y celebrar lo mejor de la humanidad”, señaló el presidente de World Taekwondo, Chungwon Choue.

Recordemos que el pasado septiembre, la paradeportista venció a la turca Meryem Cavdar, en la categoría 44-49 kilos, y se llevó la medalla de oro, la cuarta en la historia peruana. Recordemos que antes José González-Mugaburu, María Teresa Chiappo y Jimmy Eulert, fueron los primeros en obtener una presea dorada.

Recordemos que Angélica Espinoza es tres veces campeona parapanamericana y se llevó el oro también en Lima 2019. Tras su logró en los Juegos Olímpicos, ella fue premiada con 100 mil nuevos soles y sus entrenadoras con 30 mil cada una.

PALABRAS DE CAMPEONA

Tras su consagración en el continente asiático, Angélica Espinoza declaró para la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU). “Mi objetivo era ganar la medalla de oro. Me preparé fuerte desde que empezó la pandemia, siento que este problema de salud mundial me dio la oportunidad para lograr este objetivo. Era mi sueño poder estar aquí (en Tokio 2020) y lo pude lograr”.

Además, la paradeportista de 23 años reconoció la emoción por el premio. “Estoy bastante emocionada por lograr la medalla de oro para el Perú, la primera de nuestro país. La final ha sido difícil como todas las peleas anteriores, pero estoy orgullosa y feliz por el resultado”.

Es importante resaltar que la parataekwondista es parte del Programa de Apoyo a Deportista (PAD) y del Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte (IPD),

ANGÉLICA ESPINOZA EN LA PREVIA A TOKIO 2020:

Antes de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Angélica Espinoza entrenó y se enfocó de la mejor forma para este torneo. “Me estoy preparando muy fuerte, un entrenamiento muy intenso enfocado en los objetivos que tenemos planteados, por ese lado me encuentro muy tranquila. Como parte del plan que nos hemos trazado está poder subir al podio y nos preparamos para eso. No estamos perdiendo el tiempo y ejercitamos muy fuerte con mi entrenadora, Ivonne de la Cruz”.

PEDRO CASTILLO PREMIÓ A ANGÉLICA ESPINOZA

El Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, participó en la ceremonia de reconocimiento y premiación de la paradeportista Angélica Espinoza, medallista de oro en la disciplina de taekwondo, en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El mandatario le otorgó, a nombre del gobierno peruano, un cheque por el monto de 100 mil soles.

