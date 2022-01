Congreso: Comisión de Ética archivó denuncia contra Guido Bellido

Durante su séptima sesión ordinaria, la Comisión de Ética Parlamentaria decidió por mayoría archivar la denuncia de oficio contra el integrante de la bancada de Perú Libre, Guido Bellido. Este habría insultado a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, a mediados del año pasado.

La comisión presidida por la congresista de Alianza para el Progreso, Karol Paredes Fonseca, aprobó el informe de calificación que recomendaba declarar infundada la denuncia , por 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Uno de los argumentos fue que no existen suficientes medios probatorios que confirmen la presunta agresión verbal.

“Solo falta que te violen” fue la frase que Chirinos declara haber recibido de Bellido cuando le pedía que se le asignara la oficina que fue de su padre porque tenía para ella un valor sentimental. Tras la acusación, la parlamentaria denunció penalmente al entonces presidente del Consejo de Ministros.

“Existe un temor fundado del denunciado para que se descubra la verdad de su agresión, por el alto cargo y poder que viene ostentado como cabeza del gobierno, como Presidente del Consejo de Ministros (PCM)”, se leía en la denuncia, que fue interpuesta antes de que Bellido Ugarte renuncie al premierato.

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos.

El acta de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Ética recoge lo expuesto por la congresista Chirinos cuando se le solicitó los descargos sobre su denuncia.

“(…)primero ratifica lo expresado en los medios de comunicación respecto a lo sucedido con el denunciado, segundo, ha enviado escrito de fecha 26 de noviembre de 2021, donde expone los hechos, medios probatorios, fundamentos jurídicos que pide se tengan en cuenta para resolver y tercero se acoge a lo que en la doctrina se denomina evitación de la estigmatización secundaria o terciaria o revictimización que busca proteger a las víctimas que han sufrido agresión sexual (…) además considera que los hechos son claros y pide se sancione ejemplarmente y solicita su autorización para retirarse de la audiencia”, se lee en el documento mencionado.

Durante la misma sesión se pidió la declaración de los supuestos testigos del incidente. El congresista José Jerí de Somos Perú dijo que “no recuerda con claridad palabras o frases que se imputan al congresista Bellido , que sus comentarios públicos se refieren a la existencia del hecho porque coincidieron en el lugar en el tema de oficina y sus comentarios se debieron a una expresión corporal de la congresista Chirinos”. Además, señaló que se enteró de las cuestionadas frases tras la denuncia de la congresista.

Por su parte, el congresista Enrique Wong de Podemos Perú declaró que “no escuchó nada, que lamenta las diferencias entre colegas que todo esto ha generado una insatisfacción que no escuchó las palabras que se han dicho, no vio que discutieran, vio que conversaban casi puede decir amigablemente, no ha visto diferencias”.

CASO APARTE

Otro caso que tuvo el mismo final que el de Guido Bellido, fue el del parlamentario de Acción Popular Jorge Flores Ancachi, quien se salvó de una sanción gracias a cuatro votos a favor y cuatro abstenciones en la votación sobre el archivamiento de su caso por un supuesto soborno al periodista puneño Liubomir Fernández Fernández.

El documento, que fue desestimado, advertía que Flores Ancachi sí vulneró varios artículos del Código de Ética y, por lo tanto, debería quedar suspendido del ejercicio de la función parlamentaria sin goce de haber por un plazo de treinta días de legislatura. Sobre este caso se cuentan con videos que circulan por las redes sociales.

