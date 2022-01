Defensoría advierte al Ejecutivo: “Retirar del cargo al procurador general vulneraría independencia y autonomía”

Daniel Soria, procurador general de la República. Foto: Andina.

La Defensoría del Pueblo se refirió a lo dicho por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien dejó a entrever la posibilidad de retirar del cargo al procurador general de la República, Daniel Soria.

Para la Defensoría, si el Ejecutivo permite dicha acción, se estaría “vulnerando los principios constitucionales de independencia del sistema de justicia y de autonomía funcional de los procuradores”.

La institución encabezada por el defensor Walter Gutiérrez también recordó, a través de sus redes sociales, que Daniel Soria fue nombrado en el cargo en el marco del Decreto Legislativo 1326 a través de una resolución suprema.

“Alegar como causa de retiro incumplimiento de requisitos para ejercicio del cargo exigiría una nueva resolución firmada por el presidente de la República, lo que en la práctica significaría apartar del cargo a quien lo ha denunciado por presunta comisión de ilícitos penales”, se lee en el tuit.

Como se recuerda, tras una reunión entre el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se dejó a entrever una eventual destitución Daniel Soria.

Luego de dicho encuentro, el cual figura en el despacho del ministro como “reunión de trabajo a título personal”, el defensor legal del mandatario hizo un pedido público para que el ministro revise si es que la designación del procurador general de la República cumplía con los requisitos de ley.

“Exhorto a Aníbal Torres que examine si este señor tiene los dos años de litigio y si no los tiene que se anule el nombramiento y que devuelva todo el dinero que este señor ha cobrado por ese cargo público”, expresó en Canal N.

Sin embargo, Torres descartó algún tipo de presión por las investigaciones contra Castillo, pero que igual revisaría el caso de Daniel Soria. “Esa es una invención. Yo le pregunto a la prensa: ¿qué hacemos si el señor (Soria) no reúne los requisitos?”, manifestó.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, agregó Torres Vásquez a RPP.

MIRTHA VÁSQUEZ ACLARA QUE EJECUTIVO NO INTERFERIRÁ

El gobierno de Pedro Castillo no va a tomar medidas represivas contra las autoridades del órgano estatal, según declaró ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en relación a lo dicho por el titular de la cartera de Justicia, Aníbal Torres, sobre el procurador general de la República, Daniel Soria.

“Hubo algunos comentarios respecto a la actuación del procurador que venían de la defensa del presidente de la República, pero el Ejecutivo no va a actuar de manera represiva contra ninguna autoridad. Lo importante es respetar la independencia”, respondió la premier en una conferencia de prensa desde Moquegua.

Vásquez explicó que el ministro Aníbal Torres no interferirá en el proceso legal del jefe de Estado, y mucho menos se debe interpretar como una persecución política en contra del procurador Soria.

“Hay un pedido de parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador. Es un requerimiento. Como el procurador depende del Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación”, aseveró Vásquez.

“Pero eso no significa, no se debe interpretar como una interferencia, como una persecución. Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador. Eso hay que dejarlo claro. No es, de ninguna manera, el objetivo de este Gobierno. Reafirmamos nuestro sentido de independencia por las autoridades”, agregó.

