Bob Saget: ¿De qué murió el actor de comedia protagonista de “Full House”?

Bob Saget fue encontrado sin vida en un hotel de Orlando, Florida. (Foto: Twitter)

Bob Saget es recordado mundialmente por su famoso papel protagónico de Danny Tanner en “Full House”. El actor de comedia falleció este domingo 09 de enero del 2022 durante su gira de stand up comedy y música en vivo por los Estados Unidos.

Según el sitio de espectáculos TMZ así como diversos portales estadounidenses, el actor de 65 años perdió la vida en el hotel “Ritz-Carlton” de Orlando, Florida. El comediante se encontraba casado, tenía tres hijos y estaba dispuesto a volver a hacer reír a sus fanáticos.

“Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”, escribieron las autoridades en redes sociales para anunciar la lamentable noticia.

Su muerte se ha vuelto todo un misterio las últimas horas y tras la confirmación de su deceso, miles de personas al rededor del mundo se han comenzado a preguntar cuáles han sido las causas o de qué ha fallecido.

¿DE QUÉ MURIÓ BOB SAGET?

La primera información difundida fue de que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange y el departamento de bomberos recibieron una llamada por parte del personal que trabaja en el hotel “Ritz-Carlton” alrededor de las 4 p.m.

Miembros de seguridad encontraron el cuerpo sin vida del icónico actor de comedia en el cuarto donde se encontraba hospedado. Hasta el momento se desconoce las causas de su fallecimiento con exactitud , puesto que aún se encuentra en proceso de investigación por parte de la oficina del forense.

Este hecho ha causado gran conmoción entre sus fanáticos, familiares y amigos, ya que horas antes se encontraba realizando uno de sus shows dejando entrever que gozaba de buena salud. Además, en su última publicación en redes sociales se mostraba más que feliz de estar en su gira.

Cabe resaltar que, las autoridades han descartado que se trate de una intoxicación por drogas ya que el actor estuvo en rehabilitación. Sin duda, miles de fanáticos quienes han disfrutado de los mejores papeles del actor han demostrado su tristeza en Instagram y Twitter.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - NOVEMBER 03: Bob Saget attends the Women's Guild Cedars-Sinai Annual Gala at The Maybourne Beverly Hills on November 03, 2021 in Beverly Hills, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images)

BOB SAGET EN “FULL HOUSE”

Conocida en el Perú como “Tres por tres”, fue una serie estadounidense que se transmitió desde el 22 de septiembre de 1987 hasta el 23 de mayo de 1995. Bob Saget era uno de los protagonistas de la serie al interpretar al patriarca en la exitosa comedia de ABC durante casi 10 años.

Danny Tanner era un padre viudo que debía encargarse del cuidado de sus tres niñas : D.J., Stephanie y Michelle. Para ello, recurrió a la ayuda de su mejor amigo Joey Gladstone y de su cuñado Jesse Katsopolis.

La serie obtuvo un nivel alto de éxito logrando que se transmita en múltiples países al rededor del mundo. Tanto así que, el actor repitió su famoso papel para el reboot del programa para Netflix, “Fuller House”, que duró cuatro años y finalizó en 2020.

Los otros créditos de Saget en su carrera incluyen un papel recurrente en “Entourage”, en el que interpretó una versión alocada de sí mismo, la voz del futuro de Ted Mosby en “How I Met Your Mother”, la comedia llamada “Raising Dad”, uno de los pingüinos en “Farce of the Penguins”, el protagonista de “Surviving Suburbia”, y un cameo destacado en “Half Baked” entre muchas otras apariciones en cine y televisión a lo largo de los años.

