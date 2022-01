Horóscopo Escorpio 2022: predicciones para tu signo en salud, dinero, amor y más. (Foto:Captura)

La astrología nos traslada a un mundo fuera de lo común y muchas veces pueden servir de guía para que algunas personas tomen mejores decisiones en su vida, basándose en las predicciones del zodiaco. Si ese es tu caso y tu fecha de nacimiento está entre el 23 de octubre - 22 de noviembre, aquí te mostraremos todo lo que pasará durante este año en la vida de Escorpio.

Días favorables: 6, 15 y 16.

Salud

Los cambios aparecerán en tu vida y sobretodo en el bienestar físico y mental, habrán muchos altibajos en su estado de ánimo y salud genera que no deberás dejar pasar como algo simple porque a pesar de que “no parezcan serios” pueden terminar impactando de una forma que no tenías prevista. Durante este año, también te encontrarás con momentos en los que tu cuerpo tenga baja energía y también relajación en cuando más lo necesites. Es por esa razón que debes iniciar o continuar con tus entrenamientos físico, buena alimentación y análisis clínicos ya que son los que más tranquilidad te brindarán. Con todo ello tu mente estará más tranquila pero en el caso que aparezcan problemas de salud en tu pareja, esto te traerá estrés y los especialistas son los mejores aliados, no los evadas.

Dinero

El rubro financiero para Escorpio este año revela que habrán ingresos como también gastos, así que las probabilidades de ahorrar se verán afectadas porque así como llega, también ser irá el dinero. Si tienes deudas es mejor pagarlas por completo este año, no dejes que las deudas se acumulen más. Nuevas fuentes de ingreso te rondarán Escorpio; sin embargo, tendrás que establecer prioridades en cuanto al gasto. Si tenías pensado comprar un terreno, casa o departamento, las posibilidades de que lo logres se reducen por todo lo mencionado arriba. Los gastos que realizarás también están destinados a temas de salud, ya sea personal o familiar. En lo posible, aléjate de las inversiones hasta la mitad del año, sobre todo de aquella en las que arriesgas mucho (y que continen sumas fuerter de dinero). Si te mantienees a raya durante los seis primeros meses, es probable que logres obtener eso que tanto soñaste.

Trabajo

Este año será de crecimiento profesional, tu esfuerzo, trabajo duro y dedicación te mostrarán el éxito. Las cosas mejorarán después de abril, cuando Júpiter transite por la décima casa, pero eso sí, es probable que surjan algunos problemas en el trabajo debido a la envidia y egoismo que aparecerán en el entorno laboral; por lo tanto, debes de tener cuidado. La estabilidad laboral toca tus puertas y es probable que sea en un nuevo trabajo. Recuerda que tu esfuerzo y trabajo duro son tu pasaporte al éxito. La segunda mitad del año será más próspera para ti que la primera. Las personas que están destinadas a cambiar su lugar de trabajo pueden obtener mejores empresas.

Amor

Los problemas relacionados surgen a mediados de año, pero pueden resolverse mediante la comprensión mutua y el vínculo. Si aún no estás comprometido (a), puede encontrar un nuevo amor este año. Los nativos comprometidos disfrutarán de su vida amorosa sin rupturas, y los escorpiones comprometidos pueden casarse con su pareja este año. La relación con la pareja se dará en un clima estable pero todo dependerá de ti, de esa lealtad que te caracteriza y que a veces dejas de lado, tú mejor que nadie conoce lo dolorosa que es la infidelidad, ya que trae consigo decepciones, lágrimas, ira y hasta venganza (sobre todo en tu caso). ¿Puedes evitar todo esto? Sí, solo es cuestión de que decidas qué es lo que quieres en cuanto a tu vida sentimental y no dejes de lado la honestidad.

Familia

Según la predicción del horóscopo de la familia Escorpio para 2022, sugiere que vale la pena analizar más de cerca la relación con tus padres.

Si en años anteriores surgieron problemas familiares, no te preocupes porque este año los problemas familiares estarán lejos de ti. Eso sí, recuerda que el apoyo emocional a tus padres es importante y debes de hacérselos sentir.

Personalidad de una persona del signo Escorpio

Escorpio nunca pasa desapercibido. Su fuerza de voluntad, su decisión y su magnetismo no pueden ser obviados. Es controlador, enérgico, difícil de entender, celoso, posesivo, insaciable, exigente y es muy desconfiado hasta que nos confía el ingreso a su núcleo, su lado más íntimo. Se dice que es vengativo y es cierto, Escorpio sabe que la vengaza es un plato que se come frio. Ama los secretos y es bueno guardándolos, pero si lo traicionas, no dudes en que todos lo sabrán.

