Programación de partidos de hoy, martes 05 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - LaLiga - Getafe v Real Madrid - Coliseum Alfonso Perez, Getafe, Spain - January 2, 2022 Real Madrid's Luka Modric in action with Getafe's Enes Unal REUTERS/Javier Barbancho

Hoy es un día con pocos, pero interesantes partidos en el mundo del deporte rey, por eso eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelve la Copa del Rey de España con la primera parte de su primera eliminatoria de 32. Entre sus partidos más esperados están el de Linares Deportivo vs. FC Barcelona y Real Madrid vs. CD Alcoyano. Asimismo, hoy empieza la semifinal de la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra con el encuentro entre Chelsea vs. Tottenham.

En Latinoamérica habrá fútbol gracias a la Liga Expansión MX de México que empieza la primera jornada de la fase Clausura del torneo. Hoy tendrá lugar el duelo entre Alebrijes vs. Cancún. También estaba programado el encuentro entre Cimarrones vs. Leones, sin embargo, este fue reprogramado debido a los casos de COVID-19 presentados en el equipo de los Leones. Por último, hoy tendrá lugar el Amistoso Internacional entre Argelia vs. Ghana.

Copa del Rey – España

10:00 a.m. Leganes vs. Real Sociedad – DirecTV Sports 610 y 1610, DAZN

10:00 a.m. Eibar vs. Mallorca – DirecTV Sports 613

10:00 a.m. FC Cartagena vs. Valencia – DirecTV Sports 612 y 1612, DAZN

1:30 p.m. Linares Deportivo vs. FC Barcelona – DirecTV Sports 610 y 1610, DAZN

2:00 p.m. Valladolid vs. Real Betis – DirecTV Sports 1613

2:00 p.m. Mirandés vs. Rayo Vallecano – DirecTV Sports 612 y 1612, DAZN

3:30 p.m. Real Madrid vs. CD Alcoyano – DirecTV Sports 610 y 1610, DAZN

Amistoso Internacional

11:00 p.m. Argelia vs. Ghana

Carabao Cup - Inglaterra

2:45 p.m. Chelsea vs. Tottenham – Star +, ESPN

Liga Expansión MX - México

8:00 p.m. Alebrijes vs. Cancún – Star +. ESPN

Cimarrones vs. Leones - Reprogramado por COVID-19

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos de la Copa del Rey de España estarán a cargo de la señal de DirecTV Sports en los canales 610, 612, 1610, 1612 y 1613 y a la plataforma de streaming deportivo DAZN. Los demás se podrán sintonizar en Star + y ESPN.

SEGUIR LEYENDO