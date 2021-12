Sporting Cristal: las renovaciones, bajas y regresos que tendría el club celeste en la temporada 2022

Sporting Cristal podría conseguir su bicampeonato este domingo l Foto: Liga 1

En estos días se empezó a hablar con más fuerza sobre las negociaciones, salidas, llegadas y renovaciones de los diferentes clubes nacionales para la temporada 2022. Sporting Cristal no es ajeno a esto ya empiezan a surgir rumores sobre los cambios que estaría alistando el comando técnico de cara al próximo año.

A pesar de estar a la espera del calendario oficial de la próxima edición de la Liga 1 y de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde también participarán los celestes, esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el club rimense.

RENUEVAN

Johan Madrid: se dice que el futbolista está en conversaciones con la directiva del club para extender su contrato.

Jesús Pretell: es una de las opciones a renovar, sin embargo, también se sabe que el jugador habría recibido una oferta por parte de la Universidad César Vallejo que estaría meditando.

Alejandro González: a pesar de que el defensa no fue titular seguro en el elenco dirigido por Roberto Mosquera y tampoco pudo estar en la final contra Alianza Lima, el jugador todavía tiene contrato vigente por un año más. Si bien no hay nada concreto, el entorno del jugador cree que será uno de los que se quede.

VUELVEN

Rafael Lutiger: el futbolista es uno de los que fue cedido al Manucci, pero se sabe que trabajará en la pretemporada con Sporting Cristal, por lo que cuenta con varias posibilidades de quedarse y vestir la camiseta celeste el próximo año.

Christian Carbajar: es otro de los que fue cedido pero al club Universidad Alianza, por lo que pasaría lo mismo que con Lutiger. Se tiene planeado que trabaje la pretemporada y después se defina su destino.

SE VAN

Percy Prado: El futbolista es uno de los refuerzos que llegó a inicios de años al club y que menos encuentros ha disputado, incluso, en varias ocasiones ni si quiera llegó a ser convocado. Actualmente tiene contrato por uno, pero la idea de los dirigentes celestes sería poder llegar a un acuerdo para que se rescinda el acuerdo.

Jhon Marchán: el mediocampista es considerado de rendimiento irregular y no pudo cementar su puesto en el once titular a pesar de estar en el club ya por dos temporadas. Su contrato indica que tiene opción a renovar por una temporada más, no obstante desde los pasillos celestes se dice que es casi seguro que no seguirá vistiendo la camiseta de Cristal.

Marcos Riquelme: el futbolista todavía cuenta con un año más de contrato con el club, a pesar de eso es muy probable que el delantero no continúe portando la camiseta celeste la próxima temporada. En un total de 18 partidos oficiales, el jugador ha marcado ocho goles.

¿CUÁNDO INICIA LA LIGA 1 2022?

“Nosotros ya hemos adaptado el torneo de manera descentralizada. Inicia el 14 de enero, tenemos año de Mundial, así que la competencia tiene que acabar el 31 de octubre y de ahí los jugadores están a disposición de sus selecciones y de la selección para Qatar 2022″, sostuvo Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, tras la finalización de la premiación. Son 18 clubes los que participarán el próximo año siendo Carlos Stein, Atlético Grau y ADT de Tarma los nuevos inquilinos.

