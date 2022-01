Se rechaza apelación para que precisen cargos por el presunto delito de organización criminal a Luis Galarreta

(Reuters)

El encargado de confirmar el fallo que declaró infundada la solicitud que hizo la defensa legal del secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta fue el Poder Judicial. Aquí se precisaron los hechos por los cuales viene siendo sometido a una investigación preliminar junto a otras personas por presuntas irregularidades durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2021.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la apelación que interpuso el también expresidente del Congreso de la República contra la decisión del Decimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que, en primera instancia, rechazó su solicitud de tutela de derechos donde se planteaba dicho pedido.

El abogado de Galarreta argumentó que existe una incorrecta apreciación de lo ocurrido en los hechos que el Ministerio Público le da al ex legislador por los presuntos delitos de organización criminal, falsificación de documentos y delitos contra el derecho al sufragio, al considerar que no se advierte un solo dato objetivo que lo vincule con los presuntos delitos imputados, por lo que no es posible comprender que hechos se le atribuyen, situación que lo deja en estado de indefensión.

Finalmente, la sala superior precisó que si cuenta con una imputación mínima y razonable, no es un dato matemático ni de detalles, sino que la finalidad de esta investigación preliminar será determinar si se realizaron estos delitos.

FUERZA POPULAR PIDE CITAR A AVELINO GUILLÉN

La congresista Jeny López Morales del partido Fuerza Popular, solicitó que se presente el ministro del Interior, Avelino Guillén por los nombramientos de prefectos regionales vinculados al Movadef.

El documento fue remitido este jueves 30 de diciembre y también busca la citación a vinculados al Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare-Sutep).

En ese sentido, la parlamentaria de Fuerza Popular considera convocar a:

1° Eliseo Huamaní Curihuamani, prefecto regional de Apurímac

2° Roger Apolinar Ortiz, prefecto de Lima provincias

3° Manuela Méndez Rojas, prefecta regional de Áncash

4° Guillermo Rea Tito, prefecto regional de Moquegua

5° Cinthya Karina Lindo Espinoza, prefecta regional de Piura

6° Lucinda Quispealaya Salvatierra, prefecta regional de Junín

7° Rubén Quispe Ventura, prefecto regional de Ayacucho

8° Ronal Llanos Gálvez, prefecto regional de Amazonas

9° James Holguín Aguirre, prefecto regional de Madre de Dios

“Es propicia la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi especial consideración y sugerir, asimismo, fiscalizar los nombramientos de los prefectos designados en otras provincias en salvaguarda de los intereses del país”, concluyó el documento.

A las personas que se habrían convocado para estos cargos están en la Resolución Suprema N° 257-2021-IN donde se nombró al docente Eliseo Huamani Curihuamani en el cargo de prefecto regional de Apurímac.

Huamaní Curihuamani es docente natural de la provincia de Aymaraes (Apurímac) y figura como firmante del Movadef, según señaló Perú21. Además integra la Fenate Perú, sindicado fundado por el presidente Pedro Castillo.

Mientras que en la Resolución Suprema N° 258-2021-IN se designó Cinthya Karina Lindo Espinoza por la región Piura. La también excandidata al Congreso por Perú Libre es investigada por la Dircote (Dirección Contra el Terrorismo-PNP) por su participación en las actividades para la recolección de firmas a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente





