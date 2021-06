Luis Galarreta, compañero de fórmula de Keiko Fujimori: “Tengo muchas dudas de cómo se han venido manejando las autoridades electorales”

Luis Galarreta: "Más allá de los plazos, vamos a seguir recolectando pruebas del fraude"

Luis Galarreta, secretario general del partido Fuerza Popular y compañero de fórmula de Keiko Fujimori en la candidatura a la presidencia de Perú, expresó este miércoles su marcada desconfianza hacia las autoridades electorales, aunque reafirmó que respetará la decisión que tomen en la proclamación de resultados, que favorecen al izquierdista Pedro Castillo por 44 mil votos mientras se espera la definición de los pedidos de nulidades de cientos de mesas electorales.

Aunque en las últimas semanas las acusaciones del fujimorismo sostienen que hubo un “fraude en mesa”, Galarreta criticó el accionar del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señalando que algunos de sus miembros no serían imparciales. “La ONPE tiene que darnos muchas respuestas y vamos a hacer las acciones penales que correspondan”, expresó en entrevista con Infobae.

“Yo tengo bastantes dudas en cómo se han venido manejando las autoridades electorales desde la primera vuelta”, añadió. Además, indicó su confianza en que el resultado se revertiría a favor de Fujimori si es que los jueces “fallan conforme a ley” y admiten sus apelaciones, tras el fallo en contra en primera instancia. Las elecciones recibieron la aprobación de los observadores de la OEA y la Unión Europea, mientras que Estados Unidos elogió el proceso como “un modelo de democracia”.

Si bien remarcó que aceptarían un resultado adverso, aclaró que seguirán recolectando denuncias de irregularidades. “Queremos que la comunidad internacional y el Perú sepan cómo han hecho fraude en mesa los señores de Castillo”, sostuvo Galarreta.

También, el ex presidente del Congreso indicó que quedará como coordinador de la campaña legal de Fuerza Popular, luego de que la Justicia ordene a Fujimori que no esté en contacto con los abogados y asesores de su equipo que son además testigos de las investigaciones en su contra, por las que la fiscalía ha solicitado más de 30 años de cárcel. Caso contrario, Keiko podría volver a prisión preventiva.

—Causó extrañeza un reciente tuit de Keiko Fujimori en el que invocaba a la ciudadanía presentar posibles evidencias de irregularidades o de fraude porque daba a entender que actualmente no se contaría con esas evidencias. ¿Es así el escenario o cuál es la estrategia fujimorista ante el JNE?

—El último tuit tenía un hashtag, #DenunciaLaTrampa. Tenemos muchas evidencias, tenemos unas 79, 80 actas con firmas de familiares, hermanos, en una misma mesa, lo que está prohibido. Y últimamente ha estado saliendo, además de otro tipo de irregularidades, cómo se han manipulado las cifras para anularnos votos. Se multiplicó el número de mesas por la pandemia, y se hizo más difícil poner personeros en todos lados, algo que la ONPE debió prever, para poner gente en todos lados. Y últimamente han aparecido personas que son matemáticos, hay un criptólogo por ejemplo [NdR: especialista dedica al estudio de los mensajes secretos], que demuestran de manera especializada varianzas, estadísticas, han hecho un logaritmo en el que Keiko Fujimori, en las zonas en la que Castillo tuvo más votación, Castillo puede haber sacado 110 votos u 80 y Keiko 10 en la primera vuelta. En la segunda vuelta, lo que ha pasado tanto con Castillo como Keiko Fujimori es que ambos han ido potenciando la votación, y no ha habido ningún elemento extraño como para que se pueda caer una votación en la magnitud que te voy a contar.

—Por eso es importante la revisión entre pares.

—El criptólogo no está hablando de estas varianzas que se comentó que era para ambos lados. No se refiere al estudio de Apoyo (Ipsos), se refiere a que en estas mesas donde Keiko debió sacar 10 votos, sacó 2, perdió el 80% de los votos de la primera vuelta. Lo concreto es que tenemos un montón de irregularidades. Aquí estamos discutiendo cuándo se vence el plazo.

Luis Galarreta, Keiko Fujimori y Patricia Juárez, la plancha que candidateó a la presidencia por Fuerza Popular (EFE)

—Porque usted habla de nuevas irregularidades cuando los plazos ya vencieron.

—Claro. Digamos que los plazos han vencido. Nosotros igual vamos a seguir. Allí es donde Keiko pide nuevas denuncias . En el padrón se ha puesto a menores de edad para armar el padrón pero no votan. Da para la confusión. Acuérdate que la señora candidata a primera vicepresidente de Castillo es funcionaria del Reniec.

—El Jurado aclaró que son personas que no tenían 18 años al momento del cierre del padrón pero sí tenían 18 en abril, cuando se vota.

—Han puesto a quienes podían tener 18 años hasta el 10 de abril.

—¿Usted confía en las autoridades electorales?

—Yo tengo bastantes dudas en cómo se han venido manejando las autoridades electorales en la primera vuelta. Por ejemplo, el Jurado retiró al partido aprista, lo dejó sin bancada, y retiró también al Partido Popular Cristiano, también dejándolo sin bancada.

—Porque no se cumplieron los requisitos establecidos. Lo plantea como una arbitrariedad.

—Fue una arbitrariedad porque el presidente del Jurado usó su voto dirimente. Yo tengo mis dudas personales. En la primera vuelta el señor (Rafael) López Aliaga cuestionó, pero no accionó legalmente.

—Entonces le repito la pregunta. Porque me da a entender que no confía en el Jurado, pero sí respetaría los resultados.

— La confianza y el respeto a la decisión son dos cosas totalmente distintas. Volviendo al tema, más allá de los plazos y lo que decida el JNE, nosotros vamos a seguir recolectando pruebas porque queremos que el mundo, la comunidad internacional y el Perú sepan cómo han hecho fraude en mesa los señores de Castillo. Eso va a seguir acumulándose y lo vamos a presentar para que se conozca.

—Lo que entiendo es que viendo que los plazos están vencidos, esta recopilación de posibles evidencias sería no para revertir los resultados, sino tal vez para deslegitimar el proceso.

—No, nosotros podemos revertir los resultados con lo que ya está en debate.

—¿Pero este nuevo proceso de recopilación de evidencias no apuntaría a revertir sino a sembrar interrogantes sobre la elección?

—El resultado se revierte si es que, para nosotros, los jueces fallan conforme a ley. No nos están dando el padrón, lo necesito para ver esas huellas digitales, esas firmas de la gente que supuestamente ha votado en estos lugares donde no ha habido nadie. Eso es lo que se debate en el Jurado. Con eso, nosotros volteamos el resultado.

Luis Galarreta: "Vamos a respetar los resultados, sean justos o no"

—¿Considera que eso sería suficiente para revertir el resultado?

—Sí

—¿Con las actas presentadas hasta el miércoles o de los días siguientes?

—No, creo que es hasta el miércoles a las 12, hasta allí.

—Porque había una discusión si es hasta a las 8, tal vez podría extenderse hasta las 12, pero hay un análisis en que si se admiten todos los pedidos, no solo hasta las 8, sino hasta las 12, todos esos votos no alcanzaría para revertir la diferencia, quedaría en 7 mil votos favorables a Pedro Castillo

—No sé, no lo he visto.

—Fuerza Popular necesitaría que se admitan las del jueves o viernes, lo cual no sería constitucional según los fallos del tribunal. Entonces cuál es la situación en que no alcanzaría con las actas incluso presentadas hasta las 12?

— No he visto ese análisis, tendría que ver quién lo ha hecho.

—Es que las actas son públicas. Viendo esas actas y restando todos los votos a Pedro Castillo y un porcentaje menor a Keiko Fujimori, se mantendría una distancia de 7 mil votos.

—No he visto ese análisis. El análisis que nos han pasado nuestros personeros es que sería suficiente con lo que se ha revertido (presentado). Pero digamos, la discusión, si es hasta las 8 o hasta las 12 es bien de biblioteca. ¿Qué es lo que se busca? ¿La justicia electoral o la formalidad? El tema de fondo es que lo que queremos es continuar con todo para que se sepa realmente la verdad.

—Usted mencionó esta falta de personeros. Llama la atención que algunos reclamos de Fuerza Popular sea en mesas donde había personeros del partido. ¿Cómo se entiende?

—La gran mayoría es que no hubo personeros. De las 8 mil actas presentadas por Arturo Arriarán, 94% son actas sin personeros. En ese 6% de mesas sin personeros, recordamos un video de cómo se ha preparado el comunismo en el Perú para tomar las mesas. Nuestros personeros de esas zonas incluso tienen miedo de que les pase algo. Los obligan, les toman fotos. Son personeros que no los han preparado bien, pero es un mínimo de personeros. En la mayoría no había. Si algún acta tiene una firma de un personero, dije ‘habrán infiltrado’, porque la izquierda es capa para esas cosas, sobre todo la comunista. pero no, me dijeron que sí es una persona que no ha sido preparada como corresponde.

—¿Usted considera que Perú Libre tiene esta capacidad organizativa para influenciar de esa manera las elecciones?

—No, la desorganización es del señor Castillo y su plan de gobierno, ese era un caos. Hemos visto mesas con la misma caligrafía en diferentes distritos. Es decir, vas a Cajamarca, tienes una provincia, un distrito X, y un distrito que está mucho más lejos. Cuando empiezas a ver las actas, es la misma caligrafía. Alguien ha llenado las actas, por lo menos estas 14 que hemos encontrado con el mismo puño, están en distintos lados

—Había dentro de ese reclamo dos mesas que estaban a seis horas de distancia. Es difícil que sea verosímil.

—No sé si a seis horas, o menos, o más, lo que te puedo decir es que pueden haber sido llenadas en algún lugar y trasladadas a algún sitio.

Luis Galarreta: "Quieren coronarlo a Castillo porque son los mismos que han gobernado hace 10 años"

—Eso sería una acusación contra la ONPE.

— La ONPE tiene que darnos muchas respuestas y vamos a hacer las acciones penales que correspondan .

—Pero los plazos siguen siendo importantes. ¿Fuerza Popular buscará todavía que se revisen los pedidos de nulidades presentados el jueves y viernes? ¿O nos acotamos a la discusión del miércoles a las 8pm o a las 12?

—Digamos que sí. Pero eso lo definirá el jurado. Vamos a insistir porque son actas que han llegado después y queremos ver desde cuánto computan los tres días de plazo . Para nosotros, debería ser desde el momento en que están publicadas.

—Volviendo al tema del respeto a las autoridades electorales, ha dicho que no confía en ellas pero existe cierto respeto al cargo. ¿Qué comentario hace sobre las expresiones de Lourdes Flores Nano, que llegó a tildar de ladrón al señor Piero Corvetto (titular de la ONPE)?

—Yo no creo que lo tildó de ladrón. Dijo “no te portes...”. No le dijo que es un ladrón. Hay que tener cierto cuidado. Nosotros también consideramos que estaba mal. Yo no creo que Lourdes le haya dicho eso, no lo ha calificado de ladrón, y creo que al final, más que un calificativo, es un llamado. Creo que no le ha faltado el respeto, lo que le ha dicho es una arenga, un mensaje, “no hagas esto”. A mí también me gustaría que el Jurado sea imparcial. No le ha dicho ladrón.

—En esa línea, quisiera preguntarle porque hubo manifestaciones grandes que no solo participan personas de clase alta como afirman algunos sectores, hay expresiones de todo tipo, y en ese sentido han habido declaraciones que llaman a desconocer instituciones, incluso con pedidos que se acercan a la rebelión o a la sedición. ¿No cree necesario un deslinde de Fuerza Popular hacia este tipo de expresiones?

—No. Yo no he escuchado deslindes de rebelión o sedición.

—Hubo un presentador de noticias que llamó a tomar Palacio de Gobierno, hubo un general retirado que instó a las Fuerzas Armadas a desconocer los resultados.

—No he escuchado al presentador. Keiko siempre ha dicho que las decisiones las toman los órganos electorales, más allá de que yo tenga cierta desconfianza en algunas personas o en algunas medidas que se han tomado.

—Es que una cosa es hacer un reclamo a las autoridades electorales, para que revisen todas las solicitudes, lo que hablamos de los plazos, y otra cosa es hacer un pedido a que desconozcan a las instituciones.

—Eso, si alguien lo ha dicho, yo no lo he escuchado. Nosotros no estamos en esa situación. Es más, hubo quienes querían sacar a Sagasti con una moción de censura, hemos dicho que el país no está para esas cosas. Nosotros lo que estamos reclamando es que ha habido fraude en las mesas, de manera grosera. La OEA no es responsable porque no tiene por qué ver eso, ellos hacen conteo de actas. Además la OEA se ha demorado varias veces en cuestionar a la dictadura chavista, no sé cuántos años se demoraron para reaccionar. Pero nosotros vamos a respetar, indistintamente de que consideremos que se ajusta o no la ley, es lo que corresponde .

—Si es que llega la proclamación de resultado, ustedes continuarán con la campaña de denuncia de irregularidades. ¿Sería una campaña mediática o también tomarían acciones en el Poder Judicial?

—Hoy hay una denuncia en el Poder Judicial de dos personas, dos jueces o ex jueces, no sé, sobre el fraude.

—¿Ustedes apoyarían esas denuncias?

—No, ya están presentadas. Lo que le he dicho a nuestros personeros es que si hay gente que ha suplantado firmas hay que denunciar a esos miembros de mesa, es el camino que corresponde. Si vemos que alguien ha adulterado una firma, cuando tengamos los documentos se presentará la denuncia a quienes correspondan. Pero son denuncias que van separadas por el tema de adulteración de documentación. Por otro lado, es a la opinión pública lo que está pasando. Lo que queremos es que quede claramente qué pasó en el proceso electoral. El que define los resultados es el órgano electoral.

—Hay una pata mediática que es denunciar estas presuntas irregularidades. Le pregunto por la pata judicial, que sería una acción de amparo como la que ha presentado en el Poder Judicial. ¿El fujimorismo apoyaría estas iniciativas que buscan anular el proceso electoral?

—No he visto la acción de amparo, es ajena a nosotros. Estamos pidiendo un habeas data, el pedido para que se nos entregue el padrón. Porque es increíble que el señor Corvetto no dé el padrón de oficio.

—Porque hay un tema de protección de datos personales.

—Eso es falso. Cuando entro a la Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) con el link como cualquier estudio de abogado, bajo la hoja (personal) y están todos los datos, si es adulto, si es mayor, pero aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que a veces sirve para envolver periódico si va a favor de la ley, a veces sirve para colgarle una medalla. Acá lo que quieres ver es si en esa planilla ha firmado una persona por cuarenta personas. Y no han ido a votar esas cuarenta, votaron 120, no 160. Es raro que un país se cierre tanto el órgano electoral que debe buscar justicia electoral, no irse por las ramas y formalidades. No queremos nada más que, por ejemplo, nos muestren las actas, muestren la lista de votantes .

Personal retirado de las fuerzas armadas y la policía y familiares se manifiestan contra un supuesto fraude electoral hoy, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

—Antes se pidió esperar al 100% del conteo. Después se esperaba a revisar las actas. Ahora se busca ver el padrón-acta. Me pregunto qué seguiría después.

—Desde un comienzo dijimos que vamos a pelear hasta el último voto, desde la primera conferencia, así como dijimos que íbamos a respetar (a las instituciones), indistintamente de cuestionamientos a la credibilidad o confianza que tenga. Mejor ejemplo que el de Sagasti no te puedo poner, hay que respetarlo porque es el Presidente, pero está claro que se empezó a meter, llamó a (Mario) Vargas Llosa para que de una vez hablen con Keiko y acepte la... Ellos ya están que quieren coronarlo a Castillo porque son los mismos que han gobernado hace 10 años . Tienen el mismo grupo. Pero nosotros desde el primer día dijimos que hasta el último voto y hasta que tengamos toda la información. Nunca hemos dicho paso a paso. Pero hasta el último voto necesitas determinadas herramientas. Necesitas el padrón, las actas, la prueba grafotécnica. Todo es parte de lo que se dijo el primer día. Vamos a pelear y conseguir hasta la última información de las mesas.

—Hoy no contamos con el padrón-acta, pero sí contamos con las actas de sufragio. Ustedes denuncian que hay decenas de casos de posibles suplantaciones de identidad. ¿Por qué hasta ahora ningún miembro de mesa ha dicho que fue suplantado?

—Es que la coyuntura política y social en el país, hay zonas en las que es bien difícil que quieran hablar. Los obligaban a tomar fotos a su voto. Ha habido todo un tema de capacitación, de trabajo. Creemos que las denuncias a los que han suplantado es lo que va a hacer que estas personas sean citadas y esto va al margen del tema del Jurado. Vuelvo a insistir, el Jurado da el veredicto como jurado electoral, nosotros seguimos accionando en diferentes temas que tenemos en la legislación nacional. Allí veremos si los que han suplantado actas frente a la denuncia se corrobora su firma, su huella, porque ellos pueden decir un montón de cosas, como hay gente que salió a decir que votó por Keiko y su mesa tiene cero votos [N.d.R.: varias de estas denuncias se trataba de mesas anuladas en los que se cancelan todos los votos]. Creo que cualquier dicho, a favor o en contra, tendrá que ser corroborado. Si dice que ha sido miembro de mesa X persona, se mostrará con el acta y con la grafotecnia si es que es quien ha firmado o no.

—Hubo casos de personas que declararon que sí era su firma. ¿No es necesario unas disculpas a estas personas que fueron acusadas de fraude?

-Creo que ya lo han hecho los abogados. Están viendo el tema, hablaron de un caso de Puno, de hermanos con el mismo apellido.

—Son decenas de personas que han sido acusadas de fraude

—Los casos que han salido a responder no son tantos. Todavía quedan actas por revisar. No tengo duda que van a salir, vi a dirigentes en una zona de la selva diciendo que quieren anularles la votación en el distrito, algo que nosotros no hemos planteado. Pero no tengo dudas, cuando uno mira por ejemplo estos dirigentes siempre han estado cerca a los que nos han gobernado . Es su derecho, su posición política. Para mí, no es tanto qué dice uno, qué dice otro, es lo que se tenga que hacer en un proceso, ya sea electoral o judicial, comparar si son las firmas o no, si es la huella o no. El tema es tan simple como eso.

—Es una revisión caso por caso, elector por elector

—Bueno, en una elección tan pegada, donde ha habido situaciones de vulnerabilidad que hemos visto en varias mesas, lo que la justicia electoral ha debido hacer, en lugar de estar con que “es a las 8, es a las 12”, esa discusión es bien de cafetín. Debió hacer justicia electoral. ¿Cuál es el cuestionamiento? Hagamos una muestra en un distrito, revisamos la huella de esa muestra, eso te da una idea, pero no lo han querido hacer.

—¿Cómo se reorganiza el equipo de Fuerza Popular, de abogados y asesores, después de las restricciones que deberá cumplir Keiko Fujimori, con ciertas personas con las que no podrá reunirse?

—Sí, bueno, una decisión que como siempre vamos a cumplir, pero es una lectura para mí equivocada del juez, que la respeto. Hay no sé cuántas personas que son testigos. En el caso de Lourdes Flores, la llevaron un día, le hicieron dos preguntas, dijo que no sabía nada, que no conoce las cosas de Fuerza Popular o del APRA, y por esas dos preguntas ya es testigo . Este fiscal (José Domingo Pérez), que es un operador político de un sector, porque eso está clarísimo, que la está persiguiendo por cualquier cosa, la quiere meter presa por un retuit, ha pedido esta situación, el juez ha dicho que más allá de la consideración de ustedes o del fiscal, considero que no se deben reunir. Hay que respetar . Hay (ahora) dos personas que no pueden comunicarse con Keiko y yo como secretario general soy el que comunico. Lourdes Flores y Miguel Torres siguen, la coordinación la hacen con los personeros, los abogados, y ya no se comunican con ella, lo hacen conmigo. Y sigue todo igual.

—Usted funciona de intermediario o de coordinador.

—Más que de intermediario, porque ellos no se pueden comunicar de manera indirecta. Simplemente ellos coordinan con los personeros, con los abogados, y yo cualquier cosa veo con ellos. Pero la comunicación de ellos, ni directa ni indirecta puede haber.

—Una encuesta de esta semana indica que el 69%, casi 7 de cada 10 peruanos, reprueba el accionar de Keiko Fujimori y por extensión del equipo de Fuerza Popular de las últimas semanas, posteriores a la elección. ¿Qué evaluación hace con respecto a esa reacción?

—Bueno, siempre lo he dicho, pueden buscar entrevistas mías antiguas, yo a las encuestas con mucho respeto. Esta es del IPE (Instituto de Estudios Peruanos), que es de izquierda y que patrocina Castillo, en fin. Hay otra, que es Datum que dice que el 65% de encuestados dice que ha habido fraude.

La candidata presidencial por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla durante una rueda de prensa desde su local partidario en el centro de Lima (Perú), el 17 de junio de 2021. EFE/ Stringer

—Y lo dicen también los votantes de Castillo (sin afirmar a quién beneficiaría el fraude).

—Hasta los votantes de Castillo consideran que ha habido fraude. Las encuestas son bien relativas. Creo que cuando veo a la gente en la calle, me demuestra que no es así. No solo en Lima, lo he visto en otras regiones. En algunos casos son parte de las elecciones, vas alineando a las opiniones.

—Y más allá de esta encuesta, que la podemos tomar como un indicio y no como una prueba, ¿qué evaluación hace del accionar de Fuerza Popular?

—Mira, me había olvidado de comentarte, porque he escuchado ya cuatro veces que habla de la estrategia de Fuerza Popular. No es Fuerza Popular. Hoy de toda la gente que nos apoya, el fujimorismo debe ser el 5% , entre todos los abogados, personeros, personalidades, políticos, no políticos, entre todos, Fuerza Popular debe ser el 5%.

—¿Entonces cómo lo llamaría, qué nombre le daría a este movimiento?

—Yo evaluaría que por fin despertaron en el Perú los demócratas. Algunos, durante los últimos años, se han hecho los tontos útiles. Otros se han prestado para lo que vemos hoy. Pero creo que ha despertado en Perú este sentimiento de darse cuenta qué es lo que nos han venido empujando y hacia dónde los últimos 10 años. Es una posición valiente, patriótica. Más allá de cual sea el resultado, quien gane va a tener cómo conciliar con todas las partes. Si hay una amenaza a la democracia, a la libertad, la gente va a estar lista para no dejar un día que vaya a pasar lo que pasa en Venezuela o en otro país. Creo que es positivo porque se ha hecho una gran unidad, o por lo menos en un sector, que debe ser por lo menos el 60% del Perú. Pero no es Fuerza Popular, es un sector democrático que se está moviendo, que se ha despertado. Hay otros que te dicen, porque tenemos amigos de nuestro lado que también son amigos del otro lado, que dicen que “ya hablamos con Castillo, ya lo cercamos, ya paren, no te preocupes, ya está fulanito que va a ser ministro”, creen en eso, es su derecho.

—¿Y qué le responde a esas voces que intentan moderar el escenario?

—Creo que se debe moderar siempre, en cualquiera de los dos casos, cualquiera que vaya a ganar, pero cuando el resultado sea leal. El querer taparse los ojos frente a tanta evidencia de fraude me avergüenza la posición moral. Decir “ya, no importa, ya lo estamos alineando, ya lo centramos como a (Ollanta) Humala, era el cuco y ya lo centramos”. Claro, Humala fue a través de la esposa (Nadine Heredia), en el caso de Castillo a la esposa nunca la ha mostrado, no sabemos nada de la señora. Ellos sienten que lo van a centrar (moderar) como Humala, entonces las cosas van a seguir igual, lo cual sería fatal porque en Perú hay que hacer grandes cambios. Considero que está bien centrar a un presidente, pero cuando termine un proces o. Querer decir “ya, tranquilos, porque no va a ser el chavista que todos tiene miedo”, así se prestaron varios empresarios y medios de comunicación a Chávez y terminaron igual infiltrados, tarde o temprano . El tema de fondo es como te digo, más allá de centrar o no centrar, tenemos que ver legalmente qué sucedió en las elecciones.

—¿Qué opina del proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional que se lleva adelante en el Congreso?

—El ex presidente (Martín) Vizcarra cerró el parlamento anterior de una manera inconstitucional. El TC actual lo validó con un voto. Allí es cuando sí vale el TC, pero cuando sacaron a Keiko Fujimori, no sirvió, porque la volvieron a meter presa, ese es el nivel moral del Perú, sobre todo en instituciones con opinólogos. Entonces, como el Tribunal vale para algunas cosas y para otras no, igual hay que respetarlas. Vizcarra cerró el Parlamento porque el Congreso quería elegir a los miembros del TC. Y se eligió un nuevo Congreso. Ese nuevo Congreso, su hijo, lo terminó vacando. Allí el fujimorismo no tenemos nada que ver, incluso en la primera vacancia votamos en contra. Ahora este Congreso quiere elegir de nuevo al TC, y los mismos que nos han gobernado durante toda la vida los últimos 10 años, de nuevo dicen que “ya está de salida, ya se va el Congreso”. Con ese cuento nos tienen hace tiempo.

—¿Tendría más legitimidad el nuevo Congreso?

—Creo que la legitimidad la tiene cualquier Congreso del día 1 al día final para tomar las decisiones que toma cualquier Congreso. Si tuviese una mayoría de izquierda, comunista o medio caviar, te aseguro que dirían que no pueden irse sin elegir el Tribunal, esa sería la voz. Definitivamente seguimos en la misma línea de siempre, que es potestad del Congreso elegir. Si ya está de salida, el TC está de salida hace seis años y siguen fallando. ¿Por qué el Congreso que está de salida no va a seguir haciendo cosas? Son decisiones que le corresponde al Parlamento y no tengo porqué cuestionar la decisión del Parlamento que es autónomo.

SEGUIR LEYENDO: