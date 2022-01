Gianluca Lapadula se arrepiente de no venir antes al Perú: “Habría cambiado mi vida”

Gianluca Lapadula hizo su debut con la selección peruana en el 2020.

Gianluca Lapadula pisó suelo peruano por primera vez en noviembre del 2020 y fue amor a primera vista. El delantero se encontró con todo lo que previamente su madre le había contado de su país. Ese sentimiento lo llevó a defender la camiseta de la selección nacional como ninguno. Ahora, ya consolidado en el conjunto de Ricardo Gareca hizo una reflexión por no haber viajado antes.

“De lo único que me arrepiento es no haber conocido antes el Perú porque habría cambiado mi vida”, señaló ‘Lapagol’ en una conversación con GOLPERU. El jugador de Benevento volverá a Lima a finales de enero para sumarse a los entrenamientos de la ‘bicolor’ pensando en el duelo ante Colombia por las Eliminatorias.

Previo al Mundial de Rusia 2018, el ‘Tigre’ viajó a Italia para reunirse con el atacante e invitarlo a unirse a las filas del conjunto peruano. Esta charla terminó con una respuesta negativa por parte del futbolista, quien prefirió defender los colores de la ‘Azzurra’. Finalmente, su selección no fue a la Copa del Mundo, mientras que la ‘blanquirroja’ volvió después de muchos años de ausencia.

Después de tiempo, se volvió a retomar las conversaciones. Pero esta vez con un poco más de interés por parte de Lapadula, el cual quería vestir la camiseta del ‘equipo de todos’. El proceso de la obtención de su DNI, no tomó mucho tiempo y de esa forma pudo ser considerado por el técnico argentino.

Su primer partido no fue el resultado que esperaba. Perú cayó 2-0 ante Chile en condición de visita. El ‘Zorro’ entró a los 60 minutos en reemplazo de Raúl Ruidíaz, no obstante no pudo hacer mucho. Lo demás es historia, terminaría regalándole alegrías al pueblo a punta de goles y sobre todo compromiso.

Foto: Difusión

SEGUIR LEYENDO