Partido Morado elige hoy a su nuevo presidente o presidenta tras renuncia de Julio Guzmán

Narescka Culqui y Luis Durán se enfrentan por la presidencia del Partido Morado

Tras conocerse que el Partido Morado seguiría en la vida política nacional, a pesar de su nada exitosa participación en las elecciones generales, la agrupación acudirá a las urnas para elegir a su nuevo líder o lideresa. Esta situación se vio motivada tras la renuncia de Julio Guzmán al puesto más importante del partido que él mismo fundó. La elección se realizará hoy 30 de diciembre.

Narescka Culqui, abogada nacida en Amazonas quien actualmente reside en Lima, busca dirigir el futuro de la agrupación política a la que también está afiliado el expresidente de la República Francisco Sagasti. Ella cuenta con diplomados en gestión pública y derecho ambiental. Es activista animalista y ambientalista y en las últimas elecciones se presentó con el número 33 en la lista de candidatos al Congreso; sin embargo, no consiguió una curul.

Luis Durán Rojo es abogado experto en materia tributaria y cofundador del Partido Morado. Fue él quien defendió la inscripción de su agrupación ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando esta no estaba segura si continuaría en la vida política del país. Su formación universitaria la realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), lugar donde también se desempeña como catedrático. Realizó cursos de postgrado en Derecho en la Universidad La Mancha y en los seminarios sobre Tributación Internacional y Comparada de la Escuela Europea de Altos Estudios Tributarios de la Universidad de Bolonia.

Julio Guzmán renunció a la presidencia del Partido Morado tras obtener 2% en la elección presidencial.

LEGÍTIMAS ASPIRACIONES

Culqui reveló en una reciente entrevista con La República que no busca ser la presidenta del Partido Morado para lograr un cargo público, sino para favorecer a su partido. “Mi motivación principal es seguir haciendo la política desde un punto de vista más por convicción y vocación de servicio. En la institución no solamente a la externa aspirando a tener un cargo público, sino a la interna para fortalecer a la institución. El sistema de partidos políticos es sumamente precario, no hay institucionalidad en las organizaciones”, señaló.

Sobre las críticas al Partido Morado, dijo ser consciente de los calificativos de ser una agrupación “limeña y centralista. “Reconociendo con humildad la crítica que se nos hace de descentralizar mucho más el partido, de regionalizar al partido y que sea de alcance nacional, que tenga ese arraigo nacional y regional. Esa es la visión que tenemos, además de que necesitamos convertirnos en un partido mucho más moderno”, agregó Culqui.

Por su parte, Durán dijo que se vio tentado a asumir la presidencia de esta agrupación ante el pedido de muchos militantes que creen que es momento de virar hacia una nueva etapa en su historia como agrupación. “Mi principal motivación romper contra el egoísmo político. En la historia de la república la mayoría de partidos, muchos de los dirigentes políticos han intentado construir al partido a través de su propia personalidad, lo llaman caudillismo. Nosotros creemos que nuestra forma de hacer política es romper con ese egoísmo”, exclamó.

Además, indicó que su propuesta busca edificar “la alternativa de centro republicano que gane las elecciones y que sea una posibilidad para el cambio institucional del país”. Junto a esto, sostuvo que planea “construir un partido escuela, un partido que haga que sus ciudadanos se conviertan en cuadros políticos, profesionales y técnicos para el país”.

“Hemos enseñado que el liderazgo morado no vive en un cargo, sino en la capacidad de desarrollar los talentos al interno del partido. En mi caso voy a pedirle a Narescka, si ganara ella, darle toda la disposición para ayudarla a construir nuestros objetivos, darle todas la capacidades y esperaré lo mismo de ella ”, dijo refiriéndose a su contrincante, Narescka Culqui.

SEGUIR LEYENDO