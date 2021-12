Rodrigo Cuba y su reacción cuando le dijeron que su hija no se parecía nada a Melissa Paredes

Gato Cuba se divorcio de Melissa Paredes este año. (Foto: Instagram)

Rodrigo Cuba se ha vuelto un personaje más de la farándula. A través de su cuenta de Instagram no duda en compartir a sus seguidores los gratos momentos que pasa con su familia, y mucho más con su hija.

Desde que se destapó el ampay de su entonces esposa Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda, los fans no han dudado en darle todo su respaldo al futbolista y hasta felicitarlo por cada logro.

Por su parte, Cuba no ha sido esquivo a esta interrelación, pues no dudó en reaccionar a un comentario que hizo una de sus seguidoras, quien señaló que su hija no se parecía a Melissa Paredes.

Esto en una foto donde se ve a la pequeña junto a su padre y la familia Cuba. Como se recuerda, el Gato dedicó unas palabras a su pequeña, a quien pudo ver recién el 25 de diciembre, pues el 24 la pasó junto a su madre.

“Es idéntica a uds (Gracias a Dios)”, escribió la seguidora, logrando varios likes. Lo que sorprendió es que Rodrigo Cuba se sumó a estos me gusta. Al parecer, está bastante conforme con este comentario.

Cabe recordar que es la primera ver que Gato Cuba no recibe la Navidad junto a su hija. Sin embargo, el 25 celebró con ella y no dudó en dedicarle una postal.

“Desde hace cuatros años y dos meses las navidades cambiaron. Me recuerdan que la bendición de ser padre es el mejor obsequio que da la vida a diario. El privilegio de verme reflejado en ti, la oportunidad de enseñarte y ser feliz juntos es lo más bonito que me toca vivir a mis ya casi 30 años. Amor puro e incondicional como con el que me criaron a mi. Ya no hay que preocuparnos por la bulla para que no te despierten. Hace rato que abres todo sola (los regalos) (y cada vez más rápido). Conforme crezcas irás amando más cada 25 de diciembre. De eso nos encargamos nosotros. El mejor regalo cada navidad eres tú, Mía”, escribió el deportista.

Esta publicación no tardó en ser comentado por sus fans, quienes resaltaron su desempeño como padre.

AGRADECIMIENTO A SU FAMILIA Y SEGUIDORES

En una anterior publicación, Rodrigo agradeció a sus familia por haberlo apoyado a su lucha y en su camino por seguir adelante. “Navidad siempre nos deja como principal reflexión que el verdadero regalo está en casa. Son esas manos que te entregan el presente, no lo que viene envuelto en papel de regalo. Desde que nací estuvieron siempre conmigo para alentarme, aconsejarme, consolarme, pelear conmigo y por mi”, escribió Cuba.

“Junto a mi hija son mi principal motivo para superarme día a día. Muchas gracias a todos los que a lo largo de este año me hicieron llegar su cariño en las calles, en las redes o donde fuese. Los mismos buenos deseos para ustedes y los suyos. Que el Señor bendiga mi hogar y el de todos ustedes siempre. ¡FELIZ NAVIDAD!”, concluyó el futbolista, anunciando que el 25 le tocaba pasar el día con su hija.