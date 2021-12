Rodrigo Cuba le dedica un emotivo mensaje de Navidad a su hija: “El mejor regalo eres tú”

Rodrigo Cuba se pone sentimental y dedica emotivo mensaje a su hija por Navidad. (Foto: Instagram)

En épocas navideñas, miles de personas se ponen sentimentales y no dudan en compartir mensajes de reflexión en redes sociales. En esta oportunidad, Rodrigo Cuba utilizó su cuenta oficial de Instagram en donde resaltó el amor que le tiene a su pequeña hija.

Tras la polémica que ha vivido los últimos meses con su exesposa Melissa Paredes, al futbolista se le ha visto más unido a su familia puesto que se ha refugiado en su cariño y apoyo para seguir adelante luego de firmar el divorcio y compartir la tenencia de su hija.

El deportista publicó una serie de fotografías en donde aparece junto a su familia y cargando a su hija de 4 años. El pelotero comenzó escribiendo cómo sus Navidades han ido variando conforme su hija ha ido creciendo.

“Desde hace cuatros años y dos meses las Navidades cambiaron. Me recuerdan que la bendición de ser padre es el mejor obsequio que da la vida a diario. El privilegio de verme reflejado en ti, la oportunidad de enseñarte y ser feliz juntos es lo más bonito que me toca vivir a mis ya casi 30 años”, se puede leer en las primeras líneas de la descripción del post.

Asimismo, continuó escribiendo y recalcó que ya no hace falta preocuparse por no despertarla por las noches sino por darle las mejore celebraciones por nochebuena. Además, señaló que él se encargará de que no le falte nada a su hija Mía.

“Amor puro e incondicional como con el que me criaron a mi. Ya no hay que preocuparnos por la bulla para que no te despierten. Hace rato que abres todo sola regalos (y cada vez más rápido). Conforme crezcas irás amando más cada 25 de diciembre. De eso nos encargamos nosotros. El mejor regalo cada Navidad eres tú, Mía”, concluyó.

La publicación ha recibido más de 80 mil “Me encanta” y cientos de comentarios apoyando el mensaje del futbolista en donde destacan su rol como padre y lo saludan por Navidad.

Recordemos que la noche antes del 25 de diciembre, el jugador del Sport Boys recibió la Navidad en compañía de su familia pero lejos de su hija puesto que, se quedó con su madre celebrando la cena navideña.

(Foto: Instagram)

RODRIGO CUBA RECIBE LA NAVIDAD SIN SU HIJA

Rodrigo Cuba compartió con sus seguidores un extenso mensaje de reflexión luego de recibir las 12:00 a.m. en compañía de su familia, quienes han estado junto a él desde que se descubrió el ampay de su exesposa con Anthony Aranda.

“Navidad siempre nos deja como principal reflexión que el verdadero regalo está en casa. Son esas manos que te entregan el presente, no lo que viene envuelto en papel de regalo”, dijo en un primer momento.

“Desde que nací estuvieron siempre conmigo para alentarme, aconsejarme, consolarme, pelear conmigo y por mi. Junto a mi hija son mi principal motivo para superarme día a día”, añadió.

De otro lado, Rodrigo Cuba no quiso desaprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que le dieron muestras de cariño cuando estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Muchas gracias a todos los que a lo largo de este año me hicieron llegar su cariño en las calles, en las redes o donde fuese. Los mismos buenos deseos para ustedes y los suyos. Que el Señor bendiga mi hogar y el de todos ustedes siempre. ¡FELIZ NAVIDAD!”, sentenció.

Rodrigo Cuba celebró la Navidad al lado de su familia. (Foto: Instagram)

