Rodrigo Cuba: vendedora lanza trusas con la frase “Yo quiero un Gato Cuba en mi vida”, y él no duda en compartirlo

Gato Cuba toma con humor emprendimiento de vendedora ambulante. (Foto: Instagram/ captura de TV)

Como todos los años, los comerciantes no dudan en ingeniárselas para vender sus trusas amarillas, siempre sujetándose a las noticias más sonadas del año, ya se en el ámbito político o del espectáculo. Este año, Rodrigo Cuba y su separación con Melissa Paredes hizo ruido en los oídos de muchos posibles consumidores de estas prendas. Es por ello que, en esta ocasión, la vendedora no dudó en sacar a la venta trusas con frases alusivas al futbolista.

Como se recuerda, uno de los ampays más fuertes de este año fue el de Melissa Paredes con Anthony Aranda, quienes fueron captados besándose cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Ante ello, la reacción del público no se hizo esperar, pues el Gato es considerado como uno de los deportistas más serios en el medio, dedicado a su familia y siempre alejado de los escándalos, por lo que los cuestionamientos y criticas a Melissa Paredes estuvieron a la orden del día. Incluso después del ampay, la reacción de Rodrigo fue bastante aplaudida, pues jamás salió a hablar contra su entonces esposa, no le hizo ningún problema para divorciarse y luchó por la tenencia compartida.

Estas serían las características que, al parecer, muchas mujeres desearían en sus compañeros de vida. Al menos para las que decidieron comprar estas prendas, cuya frase dice: “Yo quiero un Gato Cuba en mi vida”. Según la vendedora, a través de un enlace para un programa, señaló que estas trusas son las que más se han vendido y se seguirán vendiendo en los próximos días.

Este informe no tardó en llegar a manos de Rodrigo Cuba, quien no dudó en compartirlo en su historia de Instagram. “Para a la joda ya ves”, escribió el futbolista, quien tomó con humor esta ocurrencia. La respuesta fue para su conocida, quien le avisó de esta noticia etiquetándolo.

Gato Cuba toma con gracia emprendimiento de vendedora. (Foto: Instagram)

RODRIGO CUBA Y SU RELACIÓN CON SUS SEGUIDORES

Rodrigo Cuba se ha vuelto un personaje más de la farándula. A través de su cuenta de Instagram no duda en compartir a sus seguidores los gratos momentos que pasa con su familia, y mucho más con su hija.

Desde que se destapó el ampay de su entonces esposa Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda, los fans no han dudado en darle todo su respaldo al futbolista y hasta felicitarlo por cada logro.

Por su parte, Cuba no ha sido esquivo a esta interrelación, pues no dudó en reaccionar a un comentario que hizo una de sus seguidoras, quien señaló que su hija no se parecía a Melissa Paredes.

Esto en una foto donde se ve a la pequeña junto a su padre y la familia Cuba. Como se recuerda, el Gato dedicó unas palabras a su pequeña, a quien pudo ver recién el 25 de diciembre, pues el 24 la pasó junto a su madre.

“Es idéntica a uds (Gracias a Dios)”, escribió la seguidora, logrando varios likes. Lo que sorprendió es que Rodrigo Cuba se sumó a estos me gusta. Al parecer, está bastante conforme con este comentario.

Gato Cuba conforme con publicación de su seguidora. (Foto: Instagram)

AGRADECIDO POR APOYO DE SUS FANS

En una anterior publicación en su cuenta de Instagram, Rodrigo agradeció a sus familia por haberlo apoyado a su lucha y en su camino por seguir adelante. “Navidad siempre nos deja como principal reflexión que el verdadero regalo está en casa. Son esas manos que te entregan el presente, no lo que viene envuelto en papel de regalo. Desde que nací estuvieron siempre conmigo para alentarme, aconsejarme, consolarme, pelear conmigo y por mi”, escribió Cuba.

“Junto a mi hija son mi principal motivo para superarme día a día. Muchas gracias a todos los que a lo largo de este año me hicieron llegar su cariño en las calles, en las redes o donde fuese. Los mismos buenos deseos para ustedes y los suyos. Que el Señor bendiga mi hogar y el de todos ustedes siempre. ¡FELIZ NAVIDAD!”, concluyó el futbolista, anunciando que el 25 le tocaba pasar el día con su hija.