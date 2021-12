Miraflores: municipalidad aclara denuncia de discriminación por vacunación COVID-19 dirigido solo a vecinos del distrito

Municipalidad de Miraflores

Esta mañana, algunos ciudadanos, criticaron la campaña de vacunación contra COVID-19 que la municipalidad de Miraflores estaba desempeñando, ya que solo estaba dirigida para los vecinos del distrito, cuando se conoce que el Minsa ha autorizado que las inoculaciones son a nivel nacional, sin distinción alguna.

Tras las críticas originadas en la red social de Twitter, Infobae Perú decidió escuchar la versión del municipio que tiene como alcalde a Luis Molina. Ante esto, el Gerente de Desarrollo Humano, Luis Llanos, respondió a esta crítica y aclaró que como parte de una estrategia se realiza la vacunación en la casa del adulto mayor Aurora y Armendáriz, solo para los vecinos, mientras que en el Estadio Miguel Bonilla está abierta para el público en general.

Además indicó que esta medida, forma parte de los cercos epidemiológicos que tiene el distrito para controlar los contagios por la variante ómicron.

“Desde el 2020 el alcalde Molina implementó el Estadio Manuel Bonilla como centro de vacunación. Desde el mes de abril de este año, venimos vacunando a más de 147 mil dosis de vacunas contra COVID-19 a los vecinos de Miraflores, vecinos que vienen de otros distritos e incluso a personas que vienen del interior del país y extranjeros. Vacunamos de lunes a domingo”, expresó el gerente Llanos para Infobae Perú.

“¿Qué es lo que sucedió la semana pasada? En coordinación con el Minsa nos informaron que 4 casos de la variante ómicron están en nuestro distrito y a raíz de este conocimiento, lo que hemos establecido desde este lunes 27 es un cerco epidemiológico de la casa del Adulto mayor, estamos haciendo pruebas moleculares a las personas que viven al rededor de este lugar y con esas pruebas, estamos buscando y detectar cuántos vecinos pueden sufrir de contagio”, indicó

Tras consultarle por la denuncia de discriminación, el funcionario municipal, aseguró que es completamente falso que se esté segmentando las vacunas, ya que consideró que todos pueden acceder a ella, pero por cuestiones técnicos en el manejo de búsqueda de nuevos casos ómicron, han decidido separar vacunación y descarte COVID-19.

“La vacunación es en el Estadio Bonilla y seguimos vacunando a todos, pero en la casa del adulto Mayor Aurora y Armendáriz estamos haciendo pruebas moleculares y vacunación por los casos de ómicron que hemos tenido. Uno es un tema masivo y el otro es un tema técnico, por eso le llamamos cerco epidemiológico”, afirmó.

“Los caso ómicron están cerca a esas casas, por eso tenemos que seguir buscando más personas infectadas para detectarlas e iniciar la cuarentena estricta. Yo no puedo decir que hay casos de ómicron cerca a esos lugares tan abiertamente porque creo un pánico social”, dijo.

Casa del adulto mayor

“Hemos querido mantener así la comunicación para evitar justamente este pánico social, por eso la invitación solo ha sido para los vecinos porque no tiene caso que venga una persona de otro distrito cuando lo que queremos saber es si existen o no más casos de ómicron por aquí”, justificó.

Por otro lado comentó que esta es una práctica que otros distritos también están haciendo, como es el caso de San Isidro que tienen zonas de vacunación solo para sus vecinos y otros para la población en general.

“Esta es una práctica que muchos lo hacen, San Isidro por ejemplo y ni siquiera sacan un flyer, al menos nosotros estamos comunicando que estamos haciendo un cerco epidemiológico”, sostuvo.

“No era necesario decir que estamos trabajando un tema técnico, crearía más perjuicios para los vecinos. Hay tres puntos que la gente debe de conocer. Seguimos vacunando a todos en el Estadio Manuel Bonilla, estamos un cerco epidemiológico en coordinación con el Minsa y por favor no se digan cosas que no se deben decir, buscarle un tema político a algo técnico no debe ser así”, aseveró.

ACCIONES QUE TOMARÁ LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES ANTE CASOS DE ÓMICRON

Tal como lo comentó el gerente de Desarrollo Humano, Luis Llaja, no dejarán de hacer seguimiento y detecciones de pacientes con la variante ómicron a través de las pruebas moleculares. Además, continuarán impulsando el proceso de vacunación y fiscalizarán que los comercios cumplan con las medidas sanitarias.

Sobre el cierre de las playas, aseguró que se acogerán al mandato de lo que establezca el Gobierno. Sin embargo, aseguró que no se sienten amenazados por la afluencia de personas en esa zona, ya que muchas personas optan por las playas de chorrillos por ser de arena.

