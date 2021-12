Florcita Polo envía conmovedor mensaje de apoyo a su hermano tras su participación en Yo Soy Internacional

La hija de Susy Díaz, por un momento dejó atrás los problemas que llueven en su hogar para transmitir sus mejores deseos a Cristovals Polo, su hermano quien también es hijo del fallecido cantautor peruano Augusto Polo Campos. El hermano de Flor Polo viene participando en la más reciente edición de Yo Soy donde, junto a sus compañeros, interpretan al recordado grupo Menudo.

A través de sus historias, Flor Polo compartió un mensaje esperanzador. “Dios traerá tiempos agradables para ti, su bendición te alcanzará y se quedará contigo Anímate este día y recuerda que todo va a estar bien, mantente firme y sigue clamando; no temas porque nada malo te sucederá. Dios quitará de tu camino aquello que no te deja prosperar, no pierdas el gozo”, rezaba el mensaje.

Las siguientes publicaciones la mostraban publicitando algunos productos para finalmente llegar a la imagen donde aparece su hermano Cristovals. En esta se anunciaba su participación en la gala de anoche de Yo Soy internacional en la que interpretó a Miguel Cancel, el recordado integrante de Menudo. Si bien se trató de una publicación sencilla, el imitador no dudó en compartir la acción de su hermana. “Te quiero mucho, hermanita”, escribió Polo Acosta a lo que su hermana respondió: “Yo también te quiero mucho mi zambito”.

A principios de este año, Cristovals Polo sorprendió al público con su primera aparición en Yo Soy, en este caso para una audición de la cual salió airoso. “Mi nombre es Cristovals Polo Acosta. Estoy contento y agradecido de estar aquí. Vengo en esta oportunidad a poner en alto el nombre de mi padre, Augusto Polo Campos. Soy su hijo menor”, comentó el cantante tras conocer que había ingresado oficialmente a la competencia.

FELICES FIESTAS

Con quienes sí compartió imágenes donde se les ve juntos fue con sus pequeños hijos, a quienes se le ve pasando un buen momento con su madre tras recibir la Navidad. Las publicaciones llegaron poco después de que Flor Polo fuese criticada en redes sociales por supuestamente no compartir momentos con sus hijos.

Otra figura que también se sumó a los buenos momentos registrados por la intérprete de “El zapatón”, es su madre, Susy Díaz. A ella se le pasando tiempo con la hija que tuvo con Augusto Polo Campos. “Chicos, es el último lunes del año y quiero ponerme linda y regia. Mi mamá también haciéndose las uñitas, aquí poniéndose regia” se le escucha decir a lo largo de las historias publicadas desde su cuenta oficial de Instagram.

Florcita Polo pasa momentos con sus hijos tras Navidad. (Foto: Instagram Flor Polo)

Tan solo hace unas pocas semanas atrás, Florcita Polo se convirtió en motivo de titulares tras revelar que su relación con el músico Néstor Villanueva atravesaba una crisis matrimonial. A esto se le sumó la negativa por parte de su pareja y las declaraciones de Susy Díaz afirmando que desconocía lo mencionado por su hija; sin embargo, horas después, Flor apareció en medios resaltando que lo dicho por su madre era falso.

Tras especularse que Néstor Villanueva le habría sido infiel durante una reunión con amigos en Chancay, Polo Díaz prefirió no declarar sobre los videos difundidos, pero sí resaltó que si bien ella estaba enterada que el padre de sus hijos se encontraba fuera de Lima, también era de su conocimiento que este había viajado junto a sus hijos, a quienes supuestamente debería estar cuidando. Pero todos los escándalos y contradicciones de la familia Villanueva Polo parecen haber desaparecido tras la llegada de las fiestas de fin de año.

