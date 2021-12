Juan Cadillo sobre gestión de Carlos Gallardo: “Se demoró en la reactivación de clases presenciales”

| Foto: Agencia Andina

El ex ministro de Educación, Juan Cadillo, no dudó en opinar sobre la corta gestión del ex ministro Carlos Gallardo. En conversación con canal N, el reconocido profesor, aseguró que hubo mucho retraso en la reactivación de las clases escolares presenciales en el país.

Como se recuerda, Carlos Gallardo solo estuvo a cargo de la cartera Educación tres meses, ya que hace una semana fue censurado por el Congreso de la República; cuestionado por el mal funcionamiento y filtración del examen de maestros en la Carrera Magisterial 2021.

En ese sentido, Juan Cadillo quien es considerado en la lista de mejores profesores de América Latina, sostuvo que “se ha perdido varios meses en el regreso a las aulas escolares”. Pese a esto, la idea no es criticar, sino mirar hacia adelante.

“Se demoró bastante en tomar el conjunto de criterios orientados justamente al retorno de clases. Se ha perdido varios meses y recién tenemos la norma para el próximo año. Sin embargo, la idea no es solo criticar, sino mirar desde ahora hacia adelante y eso implica coger las prácticas anteriores. A veces en las gestiones se tiende a cortar demasiado el trabajo que se venía desarrollando en la anterior gestión y eso mientras los funcionarios aprenden, se modifican, toma tiempo”, expresó.

“Lamentablemente, lo que se ha observado en la última gestión es la falta de liderazgo. Más allá de las personas, está esa visión que se tiene que ofrecer en la educación. Mientras no haya esa visión de unidad, esa persona que vaya al ministerio la va a tener muy difícil e incluso complicado para mantener una gestión adecuada para volver a las clases, que es lo que requerimos prontamente”, aseguró.

Por otro lado, Cadillo dio algunas recomendaciones al nuevo ministro o ministra de Educación para que realice su gestión en pro a la educación visionaria.

“El nuevo ministro o ministra de educación tiene que estar más orientado a la innovación el uso de la tecnología y utilizar los presupuestos en los momentos adecuados y eso está señalado en la propia norma el elemento muy importante del nuevo ministro es que tiene que tener una visión hacia dónde se quiere ir en el mediano y corto plazo”, dijo.

Sobre la posibilidad de un retorno a tomar el liderazgo del Minedu, Juan Cadillo, aseguró que hasta la fecha no se lo han propuesto y que por el momento no es una opción para él.

“No me lo he propuesto. Me lo han dicho los amigos, pero creo que no es una opción en este momento. Esperaríamos que otra persona pueda asumir el ministerio (de Educación) y desde mi función, que es dentro del Consejo Nacional de Educación, daré todo el apoyo”, declaró en RPP.

NO HAY CANDIDATOS A MINISTRO DE EDUCACIÓN

Hace unos días, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, fue cuestionada sobre algunos nombres voceados para la designación del nuevo ministro d Educación. Al responder la titular de la PCM, manifestó que aún se sigue debatiendo.

“Todavía no tenemos ningún nombre, todavía lo estamos evaluando porque recién anoche se nos ha comunicado. En el tema de la censura hay un procedimiento que se tiene que seguir con la renuncia y la aceptación de la misma. Mientras tanto, estamos haciendo las evaluaciones correspondientes. Los requisitos, para nosotros, es que sea una persona calificada técnicamente, idónea como la que se realice en el Ministerio de Educación”, afirmó durante una conferencia de prensa.

“A nosotros nos toca aceptar la decisión tomada por el Congreso, más allá de que no lo compartimos. Nosotros estamos trabajando con el presidente para encontrar una opción para ministro, o ministra, de Educación que garantice, en primer lugar, el trabajo en un sector tan importante como el sector Educativo y que garantice el objetivo principal que tenemos a corto plazo que es el retorno presencial a las clases de niños y niñas”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO