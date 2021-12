Celta de Vigo de Renato Tapia confirma nueve casos positivos de COVID-19

El coronavirus viene afectando a varios equipos de LaLiga Santander.

Celta de Vigo de Renato Tapia sigue de malas. El 23 de diciembre se dio a conocer que tres jugadores habían dado positivo tras hacer las pruebas de descarte a Covid-19. Ahora se ha confirmó que nueve integrantes de su plantilla se encuentran infectados. Sin embargo, el club ha decidido no hacer público el nombre de los contagiados y manejará este tema con sutileza.

El día lunes se llevó a cabo las pruebas PCR y estas arrojaron el resultado de nueve futbolistas contaminados con este virus que ha retomado con fuerza en el viejo continente. En primera instancia se informó que el peruano no sería uno de los infectados en el primer grupo, no obstante según el Diario AS seis son titulares habituales y el mediocampista nacional suele alternar con frecuencia.

Existe la posibilidad, pero hasta el momento no hay nada oficial y no lo habrá, debido a que el conjunto ‘celeste’ ha pedido que se respete la privacidad y ha hecho un llamado a la discreción. El club manifestó que todos los positivos firmaron no autorizar a que sus nombres sean revelados y que, de publicarse, sería ilegal.

Esto fue a causa que cuando se informó que habían tres casos se filtraron los nombres de los involucrados. La cadena Televisión de Galicia fue más allá y dijo los nombres de los que habrían sido afectados: Fran Beltrán, Nolito y Brais Méndez. De los tres mencionados, los dos primeros tendrían por primera vez este virus, mientras que el tercero ya estuvo afectado en agosto del año pasado.

¿Cuáles son protocolos de LaLiga Santander? Primero, los jugadores deberán permanecer aislados en sus casas. Después de ser dados de alta, se le permitirá realizar los entrenamientos, pero no utilizar los vestuarios ni estar presentes en espacios cerrados. Al igual que en otros países, el uso de la mascarilla FFP2 a todo el personal de los clubes, con excepción de los futbolistas que estén en plena actividad física, es obligatorio.

Foto: EFE / Salvador Sas

Otro de los afectados es ‘Chacho’ Coudet. Probablemente no pueda contar con esos nueve jugadores para el próximo partido. Teniendo en cuenta que varios son parte de su once inicial. Su próximo reto será cuando enfrente ante el Betis el domingo 02 de enero en el estadio Benito Villamarín.

SEGUIR LEYENDO