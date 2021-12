Norah Córdova niega parcialidad en investigación que implica a Pedro Castillo

Norah Córdova no se alejará del caso que involucra a Pedro Castillo

Norah Córdova, a cargo de la investigación sobre un presunto tráfico de influencias en una licitación en Petroperú que implica al presidente Pedro Castillo, se pronunció sobre las publicaciones en sus redes sociales donde tildó de ‘terruco’ y ‘comunista’ al Jefe de Estado cuando este era candidato presidencial. La fiscal provincial negó tener una posición parcializada contra el mandatario e indicó que esto se dio en el contexto de su vida privada

“Efectivamente hay algunas publicaciones en mi facebook en el que sale mi rostro y dice “no al comunismo”; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones”, dijo a RPP.

La magistrada, integrante de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción, indicó que por derecho constitucional puede expresar sus opiniones en la red social y recordó que las referidas al presidente fueron en julio de este año y luego de salir electo solo puede expresar sus respetos hacia él.

“Lo único que puedo decir es que, yo como persona, como ciudadana, me merece todo el respeto el presidente de la República, porque él es hoy día el mandatario de nuestro país. A mí me señalan que estaría actuando con parcialidad; (que) por haber emitido esa publicación en el facebook me voy a ir en contra del presidente, eso no puede ser porque en principio yo no tengo la competencia”, insistió.

NO SE INHIBIRÁ DEL PROCESO

Pese a que estas declaraciones podrían afectar el curso de las investigaciones, Córdova manifestó que no se inhibirá del caso y que su actuación demostrará imparcialidad en la investigación, porque “mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto respecto a esa publicación que di en su momento (en Facebook)”, afirmó.

Córdova, de otro lado acusó al abogado del presidente, Eduardo Pachas, de mentir respecto a la entrega entrega de la información requerida por los fiscales adjuntos en la diligencia del jueves en Palacio de Gobierno.

“Ayer ha mentido a nivel nacional [...] Primero está mintiendo respecto a que nos ha entregado toda la información de Palacio, eso es mentira, es falso. Ayer mis adjuntos al momento de ingresar a Palacio los han llevado a un tópico, no los han hecho ingresar a la secretaría de la Presidencia, no les han entregado los cuadernos donde se vería qué personas han entrado en conjunto a hablar con el presidente de la República”, afirmó.

Norah Córdova decidió incluir al presidente de la República en el caso de Petro-Perú, en el que se le vincula con la comisión de los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. La polémica se desató luego que se indicara que se le otorgó a la empresa Heaven Petroleum Operators una licitación de US$ 74 millones tras una reunión que Samir Abudayeh Giha tuvo con el mandatario y el gerente de Petroperú, Hugo Chávez.

Norah Córdova es la encargada del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

