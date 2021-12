Sergio Markarián sobre Perú: “Es el que mejor juega, después de Argentina y Brasil”

Sergio Markarián, técnico uruguayo, se refirió al juego de la selección peruana, los jugadores que “formó” y analizó las Eliminatorias Qatar 2022.

Sergio Markarián fue técnico de la selección peruana en el proceso y Eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2014. El técnico uruguayo resaltó el juego de Perú, actualmente dirigido por el argentino Ricardo Gareca.

“Después de Argentina y Brasil, el que mejor juega es Perú. De local y de visitante hacen partido en todos lados. Ecuador es uno de local y otro de visita, por más que ahora le ganó a Chile un partido rarísimo de visitante. Lo que es el Ecuador que jugó en Montevideo, ni hablemos, daba lástima, pero si te agarra en Quito te baila”, opinó Sergio Markarián sobre la selección peruana y su desempeño en las Eliminatorias Qatar 2022.

Sergio Markarián ponderó a la selección peruana y consideró que mereció mejores resultados. Asimismo, manifestó fue parte del proceso formativo de los jugadores de la blanquirroja, cuando le tocó estar al mando del combinado nacional.

“Gran mérito de Perú seguir peleando en las eliminatorias cuando tuvo resultados injustos. Podrían estar con más aires que el que tiene. Es un buen equipo, juega bien, tiene un entrenador curtido y con los futbolistas en la edad justa. Los conozco muy bien porque se formaron prácticamente conmigo . Me parece que funciona bastante bien”, afirmó Sergio Markarián en declaraciones al programa ‘Tirando paredes’ de radio 1010 AM de Uruguay.

El estratega charrúa aclaró que Perú vs Uruguay, por la penúltima fecha, es el partido clave en lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022. Esto debido a que ambas selecciones se juegan sus opciones como rivales directos en la intención de clasificar a la siguiente Copa del Mundo.

“Hay dos partidos claves para Uruguay. El de Paraguay por ser el primero y especialmente el de Perú, ese va a ser el más difícil porque prácticamente definirá el puesto de repechaje”, apuntó.

Sergio Markarián, que dirigió en su carrera a las selecciones de Paraguay, Perú y Grecia, explicó un punto clave para preparar a sus planteles en periodos de convocatoria.

“Estuve en tres selecciones. Las horas de trabajo tienes que llenarlas de táctico. Eso de espacios reducidos o recreativo, es una pérdida de tiempo. Los preparadores físicos no inciden en tan pocos días. Son importantes entre partido y partido”, agregó.

EL CASO TABARÉZ

Sergio Markarián se refirió a la salida de Óscar Washington Tabárez de la selección uruguaya. El DT reclamó que se pudo manejar de otra manera la continuidad del ‘Maestro’.

“Tabárez merecía finalizar su ciclo. Si se pensaba en un cambio, se tendría que haber hecho después del Mundial de Rusia y no quedando cuatro partidos de esta Eliminatoria. El proceso ha sido muy desprolijo. Fue muy brava la decisión de cesar a Tabárez. A la luz de todo lo que pasó después, debería haber seguido y terminado el proceso. Era el entrenador con más experiencia y ya le había ganado a todos los rivales que quedan. Tenía espalda”

La selección uruguaya debió de pasar por un mejor proceso de renovación, así lo consideró Sergio Markarián: “Los sustitutos de los referentes de la selección se debieron manejar en un proceso. Ahora ya está, se perdió la oportunidad de probar en amistosos. Esos jugadores importantes igual siguen teniendo madera para sacar adelante los partidos que quedan. No todos, pero el periodismo deportivo en general es oficialista. El poder decía que el proceso de Tabárez era exitoso, la mayoría repetía eso. El poder dijo que se termine, casi todos estaban de acuerdo. Nunca una opinión diferente”, aseguró.

DIEGO ALONSO EN URUGUAY

Sergio Markarián dudó de las posibilidades de Uruguay, respecto al juego y resultados, tras la designación de Diego Alonso como sucesor de Tabárez.

“Para mí, Alonso es una novedad total. He visto pasajes de Pachuca y Monterrey pero no recuerdo haber visto un partido entero de uno de sus equipos. Por eso digo que yo hubiese dejado a Tabárez por su conocimiento. Ahora es todo incertidumbre”, agregó.

LA VERDAD SOBRE MARCELO GALLARDO

Sergio Markarián reveló un pasaje desconocido sobre las negociaciones entre la Asociación uruguaya de fútbol (AUF) y el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo. Precisamente, el estratega argentino fue uno de los voceados para tomar al equipo charrúa.

“Hay un montón de cosas que no sabemos. La verdad no está toda dicha. ¿Marcelo Gallardo no sabía que Uruguay lo quería? yo tengo la información que sí conocía el interés, lo sé por alguien cercano a él”, dijo Markarián.

SEGUIR LEYENDO