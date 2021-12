Ricardo Lagos y su mensaje para Ricardo Gareca: “Si me llama a la selección, yo jugaría hasta de arquero”

Ricardo Lagos levantó su primer título con Alianza Lima l Foto: Liga 1

Ricardo Lagos tuvo una buena campaña con Alianza Lima, la cual cerró con broche de oro con un título nacional. Cuando se pensó que podría ser una variante a la irregularidad en su club de Miguel Trauco, el técnico de la selección peruana no lo convocó. No obstante, el lateral ‘blanquiazul’ no pierde la esperanza de recibir el llamado de Ricardo Gareca en el 2022.

“Si Ricardo Gareca me llama yo jugaría hasta de arquero. Uno tiene que jugar de lo que digan y si es en tu selección, mejor aún. Creo que podría jugar de volante 6 o de lateral izquierdo, eso sería ideal para mí”, sostuvo ‘Richi’ en una conversación con Fútbol Como Cancha.

El zurdo tuvo un buen arranque en esta temporada, pero conforme fue avanzando los meses perdió protagonismo. Justamente en la fase 1 fue donde anotó tres goles con camiseta de Alianza (en total fueron 4). El exfutbolista de Carlos Mannucci explicó el motivo de la caída de su nivel en la segunda parte del año.

“La fase 1 fue muy buena para mí y en la fase 2 no destaqué lo que tenía que destacar. En línea de cuatro me acoplé muy bien, luego en la línea de cinco quizá no destaqué pero uno siempre quiere aportar lo mejor”, contó el defensor, que completó los 29 partidos y además de hacer goles, dio dos asistencias. Repitió lo mostrado en la ‘Tricolor’.

Por último, habló de su deseo para este año. “Ir a una semifinal en Copa Libertadores sería otro nivel en lo internacional. Yo creo que humildemente hemos logrado cosas que mucha gente no creía, así que este año debemos mantenernos así, perfil bajo y trabajando”, concluyó.

Ricardo Lagos anotó un gol en el clásico peruano este año.

¿Qué posibilidades tiene de ser llamado para los amistosos de inicios de año? Los habituales convocados por ese sector del campo es Miguel Trauco y Marcos López. La liga donde milita el primero si tendrá partidos con normalidad, mientras que la MLS entrará en un receso. Por ello la idea del comando técnico de la ‘bicolor’ fue realizar los partidos ante Jamaica y Panamá para que los que juegan en Estados Unidos lleguen con minutos a la fecha doble de Eliminatorias.

Los duelos ante las selecciones de América central serán el 16 y 20 de enero. Saint-Étienne se enfrentará el 15 de ese mes ante Lens por la Ligue 1. Lo más razonable es que el exUniversitario no sea convocado y se permanezca en Francia. Con ello abriría una ventana para que Lagos sea incluido en la lista de la ‘blanquirroja’. Pero, en la última Nilson Loyola volvió y probablemente podría repetir el llamado.

Foto: Saint-Étienne.

Por el momento, Ricardo deberá concentrarse en la pretemporada del vigente campeón del fútbol peruano. Y enfocarse en recuperar terreno por esa banda izquierda, debido que en los últimos dos partidos del año, estuvo en la banca de suplentes y Edgar Benítez fue desde el arranque. El ‘Pájaro’ sirvió para tapar la salida del lateral derecho de Sporting Cristal.

Aún no se conoce, si Carlos Bustos seguirá con el 3-5-2 como sistema o la llegada de nuevos jugadores le dará la oportunidad de variar. En el 2021, jugó carrileros y doble delantero. Tal vez, eso podría funcionar en la competición internacional porque le permitirá atacar y sobre todo defender con más jugadores. La incorporación de nombres como Pablo Lavandeira y Piero Vivanco podría sumarle más inventiva en el medio campo.

