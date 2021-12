Taxista que trasladó a menor con su secuestrador revela conversación que mantuvieron dentro de su vehículo

La Molina: secuestrador de menor de ocho años dio detalles de cómo la capturó

Este martes, una niña de 8 años de nombre Karen Hurtado Morocho, fue captada por un sujeto frente a su casa, en el distrito de La Molina y fue subida a un taxi sin rumbo conocido. Luego de varias horas, el secuestrador decide devolverla y para trasladarse a la casa de la menor abordan un taxi, el conductor de este escucha lo que conversan y se pronunció ante ello en Latina matinal.

“Cuando ingresaron al taxi, él le preguntaba sobre los juegos en línea, si ya pasó los niveles o todavía no”, menciona el conductor, del cual no se ha mencionado su identidad.

Ocho horas después del suceso, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la secuestrada fue liberada. El sujeto de 42 años fue identificado como Andrés Cano Moreno, alías ‘Triángulo’, quien fue capturado en San Juan de Lurigancho

El sujeto se pronunció ante los periodistas mencionando lo que hicieron y de qué hablaron dentro de todas las horas que estuvo fuera de su casa.

Según Cano, solo conversaron sobre su relación familiar y sobre juegos online, con respecto a la relación familiar la niña le contaba que en su casa le pegaban por cualquier cosa que ella hacía.

Además menciona que fueron a ver Spiderman: No way Home al cine. “Hemos entrado al cine a las 9:30 p.m. y de ahí, a las 11:45 p.m. ha terminado la película de Spider-Man”, declaró Cano Merino. Al ser consultado por el tipo de tocamientos que habría efectuado contra la menor, señaló que solo vieron la mencionada cinta

Sobre el secuestro, Cano Merino narró que la menor abrió la puerta de madera de su hogar, pero que no podía hacer lo mismo con la reja de metal que daba a la calle. Este se ofreció a ayudarla, pero antes de partir entablaron una breve conversación. “Cuando la vi le pregunté ¿cuántos años tienes? Catorce, me dijo”, asegura el sujeto. Dudoso de lo señalado por la menor, le pidió que mostrara su Documento Nacional de Identidad (DNI), pero Karen Hurtado dijo no tenerlo consigo. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el secuestrador decidiera llevársela.

CÓMO OCURREN LOS FRAUDES VIRTUALES

A raíz de la pandemia los niños han estado mucho más metidos en lo digital y ante el caso de la niña de 8 años, un especialista en derecho digital conversa con Latina y menciona cómo son las técnicas de los secuestradores para captar a menores de edad.

“Son tres pasos que hacen estos deprabados, en primer lugar se crean un perfil falso para hacerse pasar por un/a menor de edad, luego entran a diferentes salas de multijugador donde se encuentran varios menores de edad reunidos y finalmente,a través de un chat interactivo que tienen los juegos, les ofrecen mejoras en su juego depositando dinero virtual e intercambian información” así lo menciona el experto.

El especialista finaliza recomendando que cuando los menores estén jugando deben estar en un lugar donde puedan ser vigilados y que es responsabilidad de los padres estar actualizados con los juegos de sus hijos.

QUÉ SE DEBE HACER CUANDO JUEGAS ONLINE

Según un informa de McAfee, que menciona cómo jugar online de manera segura indica en primer lugar que se debe contar con una contraseña única y segura. Esto significa que debemos de evitar introducir nuestro nombre, datos personales como la fecha de nacimiento, etc. Siempre hay que optar por una clave única, lo más larga posible y que sea completamente aleatoria.

También recomiendan hacer uso de firewall. Como sabemos, se trata de una herramienta de seguridad, donde podemos protegernos de ciertas amenazas que atenten contra nuestro dispositivo o incluso contra nuestra red. Existen muchas alternativas, aunque si somos usuarios de Windows 10 podemos utilizar el firewall que viene incorporado a este sistema operativo y que puede ser más que suficiente.

Por otra parte, también alertan de que hay que estar seguros a la hora de hacer clics. Hay que evitar instalar herramientas que no conozcamos o realizar configuraciones que puedan comprometer los sistemas. En otro artículo explicamos algunos consejos para jugar en LAN por Wi-Fi.

Por último, recomienden el uso de programas y herramientas de seguridad. En este sentido podemos optar por muchas opciones, tanto gratuitas como de pago. Nuestra recomendación además es que los sistemas estén actualizados a la última versión. Hay ocasiones en las que pueden surgir vulnerabilidades que son resueltas mediante parches de seguridad.

Sobre lo que no se debe hacer indican que son pocos los usuarios que leen realmente las políticas de seguridad al instalar un juego. En ocasiones estamos poniendo en riesgo nuestros sistemas por no leer atentamente algunos aspectos importantes.





