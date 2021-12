Tito Chumpitaz apoya la Bolsa de Minutos: “Jugadores que nos llevaron al Mundial aparecieron por esta medida”

'Tito' Chumpitaz entrenó a Edison Flores antes de que fuera a Universitario.

El sorteo por el fixture de la Liga 1 2022 dejó algunas novedades. Y es que al regreso del formato para el campeonato con los torneos Apertura y Clausura, se suma la Bolsa de Minutos, medida que en un inicio iba a ser dejada de lado, pero que finalmente decidieron mantenerla. De hecho, ‘Tito’ Chumpitaz, un conocedor del fútbol de menores, señaló que esta es una buena noticia y que los éxitos en la selección peruana son en base a ella.

Primero argumentó que en el Perú no se suele apostar por los más jóvenes y que los entrenadores comúnmente prefieren a jugadores de experiencia. “Nosotros por obligación hacemos que los entrenadores pongan a los jóvenes. Muy pocos técnicos ponen por convicción a los muchachos. Hay otros que solo buscan ganar y no arriesgan con un joven”, dijo Chumpitaz en el programa deportivo la ‘Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Por consiguiente, considera que los organizadores del torneo hicieron bien en mantener vigente esta medida y que es gracias a ella en que la ‘bicolor’ pudo conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018. “Hemos hecho lo correcto en mantener la Bolsa de Minutos. Es totalmente falso que la Bolsa de Minutos no ha dado resultado en el Perú, ya que muchos jugadores de la Bolsa fueron los que nos llevaron al Mundial, Advíncula, Yotún, Flores, entre otros ”, añadió.

Y es que la Bolsa de Minutos se creó en el 2008 por la poca importancia de los clubes de apostar por los jóvenes futbolistas. De cierta manera, nuevos valores aparecían año tras año y este 2021 la medida indicaba que los clubes debían alinear a jugadores Sub-19 y que sumen por lo menos 1830 minutos entre la Fase 1 y la Fase 2. En caso contrario, el equipo que no alcance esa cifra mínima, se le descontaba puntos en la tabla del Acumulado. No obstante, para el 2022, esta cifra disminuirá a los 1785 minutos.

EJEMPLOS DE JUGADORES FAVORECIDOS

Desde esa fecha hasta entonces han aparecido innumerables futbolistas que probablemente no podían haber tenido minutos si esta medida no era considerada. Jugadores Yoshimar Yotún, Edison Flores, Andy Polo o Yordy Reyna , por poner algunos ejemplos, ahora estarían luchando por obtener minutos en otros equipos. De hecho, ‘La Joya’ y el ‘Orejas’ tomaron relevancia en Universitario allá por el 2011 y 2012 con esta medida. José ‘Chemo’ Del Solar los hizo debutar a ambos en un momento en el que el cuadro ‘crema’ más necesitaba apostar por sus canteras debido a que no tenía un presupuesto amplio para contratar extranjeros de peso.

Edison Flores y Andy Polo en sus primeros años en Universitario de Deportes. | Foto: USI

Lo mismo sucedió con ‘La Magia’, quien debutó en Primera División el 2011 de la mano del entrenador chileno Miguel Ángel Arrué. En el caso de ‘Yoshi’, jugó sus primeros partidos con el José Gálvez de Chimbote con apenas 18 años. Sin embargo, con 19 años jugó en Sporting Cristal como lateral izquierdo y recibió la confianza de sus entrenadores para jugar con continuidad.

PROBLEMAS PARA ALGUNOS CLUBES

El ‘regreso’ de la Bolsa de Minutos por sorpresa a algunos entrenadores de los clubes de la Liga 1. Gerardo Ameli, DT de Cienciano, considera que el hecho de hacer el anuncio a último momento perjudica la planificación de varios equipos, aunque no el suyo. “Nos gustaría que las decisiones sean más desde la formalidad, hace tiempo se informó que no iba a haber Bolsa de Minutos, ahora eso se modificó y eso incomoda mucho a lo que tiene que ver con la preparación y el armado del plantel. Eso preocupa en cuanto a lo que se trasmite hacia afuera, por la informalidad que sentimos que puede tener el torneo todavía no teniendo las cosas claras a semanas del inicio. No nos perjudica porque tenemos un grupo de juveniles que están aptos para sumar minutos”, señaló el estratega para Radio Ovación.

Otro de los entrenadores afectados es Gregorio Pérez, quien no ve esta medida como necesaria y que “no se dan los tiempos para completar esa cantidad (de minutos) con futbolistas que luego no siguen en los planteles”.

SEGUIR LEYENDO