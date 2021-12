Exar Rosales sancionado por amaño de partidos: “No hay pruebas. En Segunda División es sonado el arreglo”

Exar Rosales, exfutbolista de Unión Comercio, que fue castigado por un supuesto arreglo de partidos en la Liga 2 (Segunda División), afirmó que no existen “pruebas” la sanción es “injusta.

Exar Rosales fue inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol debido a una denuncia de arreglo de partidos. La sanción fue confirmada por la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol. Además, de una multa de 4 UIT (Unidades impositivas tributarias), que ascienden aproximadamente a S/. 17,600 soles.

Sobre la sanción y los hechos, Exar Rosales se considera inocente. “La sanción es injusta. No hay pruebas. Me acusan de un arreglo en tres partidos, dos de los cuales no figuraron en ninguna casa de apuestas”, afirmó el exarquero de Unión Comercio.

Tras las denuncias de amaño de partidos, el club Unión Comercio separó del club a Exar Rosales y lo informó a través de un comunicado. El futbolista dio su versión.

“El tema de amaño de partidos es bien sonado en Segunda División”, dijo Exar Rosales.

“El comunicado me generó sorpresa e indignación. Cuando me notifican que la FPF me estaba investigando, no tuve problemas porque tenía y tengo mi consciencia tranquila, pero me dijeron que estos procesos son muy cautelosos y no se revelan nombres, es decir, supuestamente todo está protegido. No entiendo. Unión Comercio no tenía ningún derecho a hacer esto, encima mienten descaradamente al decir que me echaron. Yo firmé una rescisión de contrato y mediante una carta notarial la he pedido y no me la quieren dar”, aseguró Exar Rosales.

El portero de 37 años dio a entender que existen rumores permanentes de arreglo de partidos en la Segunda División. “El tema de amaños de partidos es bien sonado en Segunda División (Liga 2), tanto así que me nos avisaron, al igual que mi abogado, que en la FPF hay varios jugadores investigados, pero supuestamente todo es confidencial”,

Sobre las precisiones de la denuncia, Exar Rosales, relevó que son cuatro jugadores “juveniles” de la localidad de Moyobamba los que lo acusaron de ofrecer dádivas por amañar los partidos de Unión Comerio. Y agregó que en Segunda División “se buscan a jugadores mayores, para cosas turbias”.

Exar Rosales no reveló los nombres de los denunciantes: “No me corresponde, pero son como ocho o nueve jugadores jóvenes de otros equipos”, aseguró”.

“¿Por qué se dio a conocer solo mi caso? ¿Qué pretenden? Han manchado mi carrera, mi honra, esto no es solo una sanción de 10 años. Creen que me pueden poner esa sanción de ejemplo, tengo 38 años y nada va a pasar. No es justo”, se defendió Exar Rosales en declaraciones al diario ‘El Popular’.

Comunicado FPF

Además, adelantó que llevará su caso a instancias judiciales. “Quiero un careo con los cuatro chicos y que me digan en mi cara qué les dije, supuestamente, qué fue lo que les prometí, porque estoy seguro de que esos chicos están muertos de miedo, no les corresponde estar en esta situación. Que no le tengan miedo a esa persona (Freddy Chávez presidente de Unión Comercio) que se cree que porque tiene plata va a hacer y deshacer como se le da la gana. También me va a permitir denunciarlos por difamación y el daño moral que han causado a mí y mi familia”.

Exar Rosales comparó su sanción y la de otros futbolistas por casos similares. “A Fisher Guevara con pruebas lo suspendieron cuatro años y sin ningún pago de UIT. A los de UTC con pruebas y videos no los suspendieron, siguieron jugando. A mí, con cuatro versiones de jugadores que no dan nombres, me ponen 10 años y un pago exorbitante. En mi caso no hay fotos, videos, vouchers, nada”.

