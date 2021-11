Liga 1 2021: los jugadores que más sumaron en la Bolsa de Minutos y que podrían ver peligrar su participación el 2022

El volante Jesús Castillo de Sporting Cristal se ha visto favorecido por la Bolsa de Minutos, en parte por sus grandes cualidades físicas y técnicas. | Foto: Liga 1

Los jugadores jóvenes son la base del fútbol de cada país. De hecho, el formarlos adecuadamente lleva a que se genere una mejor competencia y se tengan mejores selecciones nacionales en el futuro. Justamente, la Bolsa de Minutos se hizo con esa intención en el Perú, pero con su anulación de cara el 2022, podría hacer que una lista de futbolistas pierda continuidad y vean estancado su crecimiento .

Por ello, en este artículo te presentaremos los 5 jugadores peruanos que más aportaron a sus respectivos equipos en la Liga 1 2021, de acuerdo con el estadístico deportivo, Ricardo Figueroa.

ARÓN SÁNCHEZ

El defensa central de la Academia Cantolao tiene solo 18 años pero lidera esta selecta lista tras haber disputado 24 partidos, en los que acumuló 2053 minutos en el campo de juego.

Es considerado una de las grandes promesas del fútbol peruano por su buen biotipo (1.85 metros) y su gran personalidad para jugar. Incluso, llegó a estar en la mira del Arsenal de Inglaterra para pasar unas pruebas, aunque esto finalmente no se llegó a dar. Aún así, está en la mira de Alianza Lima para el próximo año.

ALFONSO BARCO

El volante de la Universidad San Martín de 19 años fue uno de los fijos en el cuadro ‘santo’ y destacó a pesar de no poder salvarlo del descenso. Sin embargo, su nombre ha estado en la mira de Universitario de Deportes por pedido del entrenador Gregorio Pérez, quien le agradó los 1951 minutos que ha jugado en 25 partidos.

JESÚS CASTILLO

El centrocampista de Sporting Cristal tiene 20 años pero es uno de los más destacados de esta lista. No por algo se hizo con el titularato para Roberto Mosquera y jugó en las dos finales ante Alianza Lima. Su despliegue físico y buen pase son sus mayores atributos. En total sumó 1737 minutos en 27 encuentros.

PAOLO REYNA

Otro de los valores de esta Liga 1. Juega como lateral izquierdo, pero ha disputado 1686 minutos en 21 partidos a sus 20 años. Sin duda, es una de las promesas para el puesto en el balompié nacional, que lo ha demostrado con actuaciones con mucha personalidad para marcar y proyectarse en el ataque.

JOSTIN ALARCÓN

El extremo de 19 años ha renovado recientemente por dos temporadas con el Sport Boys. Y es que su gran habilidad con el balón y descaro para jugar al fútbol lo han hecho destacar en la Primera División. Acumuló 1640 minutos en 25 partidos y ha convertido en 2 ocasiones.

CAMBIO EN LA NORMA

La Bolsa de Minutos obligaba a los clubes a alinear a jugadores Sub-19 y que sumen al menos 1170 minutos entre el Apertura y el Clausura. En caso contrario, el equipo que no llegase a esa cifra, se le descontaba puntos en el Acumulado. Esto se creó por la poca importancia de los clubes de apostar por los jugadores jóvenes. No obstante, con la eliminación de esta normativa, varias jóvenes promesas perderían oportunidades de poder desempeñarse y afianzarse en la máxima división del fútbol peruano. Esto debido a que ahora los clubes solo estarán obligados a tener cinco futbolistas Sub-20 en el plantel, mas no de alinearlos, lo cual empeora el panorama de cara al futuro y se añade a la problemática que surge en la formación de menores, donde son pocos los clubes que apuestan por trabajar en ello y cuentan con una infraestructura adecuada para sacar futbolistas.

