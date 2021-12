Rímac: Capturan a falso vendedor de turrones que comercializaba drogas

Fuente: América TV

El día de hoy, martes 22 de diciembre, el grupo Terna drogas capturó a un microcomercializador de drogas que simulaba ser vendedor de turrones en el día, mientras que en la noche realizaba el negocio ilícito.

Julio Ramos fue interceptado mientras realizaba un canje en el Jirón Trujillo 517, en el Rímac, cuando llegó el equipo terna y este corrió a ocultarse en la quinta. En ese lugar, incluso, los vecinos intentaron ayudaron; pero los efectivos policiales lograron capturarlo.

En el interrogatorio, Ramos - alias Calambrito - inicialmente comentó que canta en micros y vende turrones de día y sostuvo que no hace el dinero suficiente para pagar su departamento y sostener a sus hijos. Luego reconoció que vende drogas sumamente peligrosas. Además de la marihuana, comercializa crack en bolsas pequeñas a 3 o 5 soles.

El sujeto señaló que era primera vez que lo intervenían, pero ya tenía antecedentes policiales por venta de droga.

Le incautaron 407 ketes de pbc y 66 bolsitas de clorhidrato de cocaína. Fue trasladado a la Depincri del Rímac, para ser investigado por sus negocios ilícitos.

HALLAN A NIÑA DE 8 AÑOS QUE FUE SECUESTRADA ESTA MAÑANA

A través de su cuenta oficial en Twitter, la Policía Nacional del Perú dio a conocer que la menor secuestrada en horas de la tarde en La Molina ya se encuentra a salvo. “Karen Hurtado ya se encuentra con sus familiares. Gracias a todos por compartir y sumarse a la búsqueda”, se lee en el tweet. Las cámaras de seguridad de La Molina habían captado a la menor junto a un extraño en la puerta de su casa para luego subir a un vehículo con rumbo desconocido.

En un video proporcionado por la Municipalidad de La Molina, se puede observar que minutos después de la medianoche de este miércoles 22 de diciembre, un hombre de polo claro, jean oscuro y contextura promedio, dejó a la niña en la puerta de su vivienda. Una vez que esta fue recibida por su familia, el misterioso sujeto emprendió la huida con rumbo desconocido.

Durante la búsqueda de la menor, su madre, Ingrid Marocho, reveló que su hija salió de casa mientras ella se dedicaba a asear a su padre; sin embargo, al finalizar la niña no estaba en ninguna habitación. “Me fui a buscarla a su cuarto y no estaba, me fui a los otros ambientes y no estaba. Me percaté que la puerta de la cocina estaba semi abierta, fui afuera a la calle, a la puerta principal que es una reja a la que siempre hecho llave todos los días”, señaló. Sin embargo, en esta oportunidad la madre encontró que dicha puerta ya no estaba asegurada.

Las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del distrito muestran a un sujeto, de gorra negra y camiseta blanca, saliendo de la casa junto con la niña, quien vestía una cafarena rosada y un pantalón azul floreado. “Abren la puerta y se van como yendo para Constructores, pero se han ido a otra calle, después vuelven y se van a Constructores con Ingenieros desde donde agarran un taxi de color rojo”, reveló a la prensa el padre de la menor. El vehículo mencionado era un Toyota Yaris de placa F7C 193, el cual fue abordado a las 5:29 p.m.

Al ser consultada si esta era la primera vez que se enfrentaba a un peligro similar, la madre de Karen Hurtado Morocho reveló que en el pasado había descubierto que su hija mantenía conversaciones con extraños a través de las redes sociales . “Se le castigó y más bien hablábamos sobre ello, incluso veíamos en “La rosa de Guadalupe” los casos que ahí presentan. Siempre le he hablábamos del tema”, contó ofuscada.

SEGUIR LEYENDO