Pedro Castillo: Mónica Delta brindó detalles de su reunión con el presidente de la República

Esta tarde, Palacio de Gobierno fue la sede de un encuentro esperado: el presidente Pedro Castillo entabló una conversación con cinco periodistas para dar detalles del nuevo plan comunicacional que desea implementar . Junto a Jaime Chincha, Fernando Carvallo y Mávila Huertas, Pedro Tenorio y Mónica Delta asistieron a la reunión en representación de Latina.

“Por una cuestión de cortesía fuimos a ver qué es lo que planteaba el presidente de la República y, la verdad, los cinco periodistas que estuvimos ahí insistimos en el tema de la necesidad que el presidente diera entrevistas”, señaló Delta durante la emisión de 90 segundos central.

Desde que asumió el poder, el jefe de Estado no ha respondido ante la prensa sobre los avances de su gobierno y los escándalos que han aparecido durante los primeros cinco meses de su mandato. Delta señaló que la solicitud de una entrevista estuvo presente durante la conversación y, además, recalcó que pidió respeto a la institucionalidad a la investidura más allá de quiénes sean las personas o si uno puede estar de acuerdo o no con sus posturas. “Le hemos insistido en que la crítica permanece, la investigación permanece y ese es nuestro trabajo. No es un tema enemistades, es un tema de trabajo periodístico respecto al poder de turno”, agregó.

Pedro Castillo se reunión con los periodistas Fernando Carvallo, Jaime Chincha, Pedro Tenorio, Mónica Delta y Mavila Huertas. | Foto: Agencia Andina

En la misma línea se refirió Pedro Tenorio, también representante de Latina. “El principal tema que se ha puesto sobre la mesa es la importancia que tiene que el presidente de la República, como primer funcionario de la Nación, pueda rendir cuenta de lo que viene haciendo y de sus actos ante la ciudadanía en entrevistas, en una relación más fluida, más constante con los medios de comunicación”, indicó.

POSIBLE ENTREVISTA

Tanto Delta como Tenorio revelaron que el mandatario dejó abierta la posibilidad de responder las interrogantes de los periodistas muy pronto . “Ha señalado que luego de fin de año va a haber novedades y cambios hacia una mejor comunicación hacia el país. Ojalá sea así”, agregó Pedro Tenorio.

Ante la revelación de supuestas injerencias por parte del Ejecutivo en el ascenso de miembros de las Fuerzas Armadas y licitaciones en Petroperú, es importante conocer las declaraciones del Presidente de la República. Delta reveló que el tema apareció dentro de la conversación. “Necesariamente ha sido una pregunta, pero definitivamente le hemos dicho que esa respuesta no son para la prensa, son para la ciudadanía. Nosotros solo somos intermediarios y que insistimos. Ha dejado abierta la posibilidad de que en los próximos días comience a dar entrevistas a cada uno de los medios”, indicó.

Durante meses los periodistas han insistido en poder formularle preguntas al mandatario, pero ninguna solicitud fue correspondida. Durante la transmisión de su programa, Delta señaló que es importante que todos sus colegas tengan la oportunidad de obtener respuestas a las interrogantes . “No puede seguir viendo a la prensa como un factor enemigo, sino como el intermediario precisamente para que la ciudadanía tenga las respuestas que el país se merece. Hay que marcar el rumbo y hay que responder precisamente sobre lo más importante en el país”, agregó.

El acercamiento del presidente a los periodistas se ha dado luego de semanas muy convulsas en las que la prensa reveló reuniones que supuestamente habrían beneficiado a una empresa que buscaba contratar con Petroperú, reuniones clandestinas en una casa ubicada en Breña, constantes renuncias de miembros de su gabinete ministerial, entre otros.

SEGUIR LEYENDO