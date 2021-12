Dirigente de LDU lanzó dura crítica a Hernán Barcos: “Es cosa del pasado y le gusta decir cualquier cosa en redes”

Esteban Paz, dirigente de LDU, no parece tener una buena relación con Hernán Barcos tras su salida el 2018.

El 2021 de Hernán Barcos ha sido realmente sobresaliente. Y es que fue de menos a más y ha liderado, junto con Jefferson Farfán, a Alianza Lima para que salga campeón de la Liga 1. El gol ante Sporting Cristal en la final coronó un año grandioso para el argentino. Sin embargo, dada la demora de su renovación, se especuló con un posible regreso a su antiguo equipo LDU de Quito, hecho que terminó por descartar rotundamente un dirigente ecuatoriano.

“Las redes sociales sueltan mucha especulación. LDU necesita renovarse constantemente. Barcos ya es pasado y le gusta decir cualquier cosa en redes y en prensa, que no van con los hechos de lo que pasó ”, criticó duramente Esteban Paz, dirigente de la institución ‘norteña’ al goleador.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que considera que hubo una intención del argentino en presionar para que jueguen ciertos futbolistas en su etapa en Ecuador. Incluso, comentó que desde el 2017, el retorno de Barcos jamás fue una opción. “No vamos a entrar a confrontarle y yo no impongo jugadores a los entrenadores como él (Barcos) quisiera . Los entrenadores tienen la capacidad de decidir si viene o no un jugador. Y desde Pablo Repetto, ya no lo han querido a Barcos de regreso”, sentenció.

Hernán Barcos cuando jugó en LDU de Quito. | Foto: Twitter Hernán Barcos

Con estas declaraciones de Paz descartando rotundamente el retorno del futbolista a la entidad quiteña, a menos que suceda algo extraordinario, tendría todo para renovar su contrato con Alianza Lima y quedarse a luchar por el bicampeonato nacional y buscar competir en la Copa Libertadores. De hecho, este lunes 20, el mismo jugador habría cometido un ‘error’ en sus redes sociales al darle ‘retweet’, es decir ‘compartir’, a una publicación donde informaban sobre su renovación con el cuadro ‘blanquiazul’. Al rato el argentino se percató y lo sacó, pero los usuarios ya se habían percatado y le tomaron una captura de pantalla.

Tal parece que la relación que tuvo Barcos con la dirigencia del LDU no terminó de la mejor forma. Un indicio que confirma esta teoría es que dejó el club ‘albo’ en julio del 2018 por reiterados reclamos por unos sueldos que les debían a los jugadores del plantel. Esto provocó su salida al Cruzeiro de Brasil, un traspaso que los hinchas ecuatorianos no entendieron y le tildaron de ‘mercenario’. Sin embargo, él negó categóricamente esta versión e indicó lo siguiente: “Lo único que le dije a Don Rodrigo Paz (ahora fallecido presidente honorífico de LDU) es que pagara los salarios , había muchachos que no comían si no pagaban, si a mí no me pagaban no había problema, pero yo era el capitán y hablaba por ellos”.

“Esto me perjudicó a mi porque no pude volver a Liga ¿ustedes piensan que me quería ir? Yo quería levantar la copa 2018 y estaba a un gol de ser el goleador histórico de Liga. Yo más que nadie quería eso. me mandaron a Cruzeiro ”, sostuvo Barcos.

Cabe resaltar, que Hernán Barcos consiguió tres títulos con LDU de Quito en las cuatro temporadas que estuvo: dos campeonatos de Serie A y la Recopa Sudamericana el 2010. De hecho, Liga le permitió consagrarse como el máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana con 19 tantos .

RENDIMIENTO EN EL 2021

La relevancia del delantero ‘gaucho’ en el equipo ha sido más que destacada y el rendimiento ofrecido en el campo de juego evidenció la clase de delantero que llegó al Perú: anotó 10 goles y brindó 8 asistencias en 28 partidos disputados en la Liga 1 2021. Además de darte el título número 24 en la historia del elenco ‘victoriano’.

RENOVACIONES EN ALIANZA LIMA

Alianza Lima renovó contrato por otra temporada más a Ángelo Campos, Josepmir Ballón, Mauricio Matzuda y Wilmer Aguirre. La idea es mantener la columna vertebral que le dio la conquista número 24 y luchar por los objetivos del 2022 que es buscar el bicampeonato nacional y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

SEGUIR LEYENDO