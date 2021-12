Hernán Barcos y el error que confirmaría su renovación con Alianza Lima

Hernán Barcos anotó el gol del título de Alianza Lima.

Todo parece que llegó a buen puerto. Hernán Barcos tendría todo arreglado para seguir la próxima temporada en Alianza Lima. El ‘Pirata’ habría estado tan emocionado con la decisión, que compartió una publicación falsa donde daba a conocer que iba a estar en el cuadro de La Victoria el 2022. Cabe resaltar que su contrato finalizaba los últimos días de diciembre.

Una cuenta falsa se hizo pasar por Alianza en Twitter y compartió una foto similar a las que el club íntimo había publicado para oficializar la continuidad de sus jugadores, como fue en el caso de Ángelo Campos, Wilmer Aguirre y Josepmir Ballón. El delantero argentino le dio ‘retweet’, pero minutos más tarde se percató del error que cometió y la eliminó de su perfil.

Esto no fue tan rápido, debido a que dio oportunidad para que los hinchas ‘blanquiazules’ se den cuenta de su confusión y no dudaron en sacar una captura. Unos se mostraron felices porque sirvió para conocer que hay Barcos para rato. Pero otros comenzaron a comentar que iban a denunciar la cuenta. Lo que aún no se sabe es por cuanto tiempo habría firmado su renovación.

El exfutbolista de Gremio siempre ha dado a entender que quiere continuar su carrera en el balompié peruano. Ya sea por medio de muestras de cariño o declaraciones en programas deportivos. “No creo que haya problema porque las dos partes estamos contentas y conformes”, fue lo que manifestó en Las Voces del Fútbol a finales de noviembre. El caso pasaba porque la directiva aliancista le habría ofrecido sentarse a conversar después de que culmine el torneo.

LA POSIBILIDAD DE VOLVER A LDU

“Ante varios rumores y mensajes que vienen desde Perú, especialmente con la gente de Alianza Lima por un posible regreso de Hernán Barcos a LDU, les cuento que charlé un poco con él y me supo manifestar que no ha recibido ninguna llamada de LDU”, señaló Camilo Taufic, periodista ecuatoriano, mediante su cuenta de Twitter.

“Obviamente a él le encantaría regresar, como ha manifestado varias veces, que le gustaría retirarse en el equipo quiteño siendo el goleador histórico del club. Sin embargo ve muy complicado su regreso y en los próximos días estará definiendo su futuro”, añadió el comunicador que trabaja para ‘La Radio Redonda’ y ‘Familia Alba’ del país ‘norteño’.

ALIANZA LIMA 2022

Esta mañana se inició la pretemporada del vigente campeón de la Liga 1. Todos los jugadores, con excepción de los que vienen entrenando en La Videna, se hicieron presente en el colegio La Inmaculada de Surco. Previamente, habían tenido una semana de trabajos de forma virtual.

En cuanto a los refuerzos hasta el momento se ha oficializado la contratación de Pablo Lavandeira (procedente de Ayacucho FC) y Christian Ramos (procedente de Universidad César Vallejo). El primero aún no se sabe a detalle si ocupará plaza de extranjera u obtendrá a tiempo su nacionalidad peruana.

Los próximos en ser anunciados serían los dos jugadores que estuvieron este año en la Universidad San Martín. Se trata de Franco Zanelatto y Piero Vivanco. En caso que no pueda tener su DNI a tiempo, el paraguayo deberá ser prestado a otro club. El que también podría ser presentado es el extremo ecuatoriano Darlin Leiton, con pasado en Independiente del Valle.

