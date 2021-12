Alianza Lima: Hernán Barcos negó interés de LDU de Quito, según periodista ecuatoriano

Hernán Barcos fichó por Alianza Lima este 2021 y anotó el gol del título. | Foto: Alianza Lima

Hernán Barcos ha sido una de las máximas figuras de Alianza Lima este 2021. Y es que desde que llegó a Matute se adaptó rápidamente al plantel y eso se vio reflejado, tanto en su rendimiento dentro del campo, como en su manera de actuar con los demás. Además, su gol definió el título nacional ante Sporting Cristal. Sin embargo, su renovación aún no se ha dado y los hinchas ‘blanquiazules’ temen perder al goleador.

Aunque desde Ecuador señalan que esto no es probable, ya que pese a que es un ídolo en LDU de Quito, no habría un interés en llevarlo de vuelta. “Ante varios rumores y mensajes que vienen desde Perú, especialmente con la gente de Alianza Lima por un posible regreso de Hernán Barcos a LDU, les cuento que charlé un poco con él y me supo manifestar que no ha recibido ninguna llamada de LDU ”, señaló Camilo Taufic, periodista ecuatoriano, mediante su cuenta de Twitter.

“Obviamente a él le encantaría regresar, como ha manifestado varias veces, que le gustaría retirarse en el equipo quiteño siendo el goleador histórico del club. Sin embargo ve muy complicado su regreso y en los próximos días estará definiendo su futuro”, añadió el comunicador que trabaja para ‘La Radio Redonda’ y ‘Familia Alba’ del país ‘norteño’.

El periodista Camilo Taufic se expresó sobre posible regreso de Hernán Barcos a LDU de Quito en sus redes sociales.

ÍDOLO EN LDU

Barcos es uno de los máximos ídolos de la escuadra ecuatoriana, club en donde se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Copa Sudamericana con 19 goles. De hecho, es en Quito donde vivió una de sus mejores etapas como futbolista y en donde manifestó en más de una ocasión que es el club en el que quiso retirarse, pero la dirigencia no pensó de la misma manera.

En su momento, el jugador de 37 años comunicó a la prensa de ese país su deseo finalizar su carrera en LDU. “ Mi idea es retirarme en Liga, pero ya me manifestaron que no está esa posibilidad y uno la acepta de la mejor forma. Hablé con Esteban (Paz) hace un tiempo y me dijo que de parte de la dirigencia no estaba esa posibilidad , me dijo que me harían un partido de homenaje junto a Bieler en mi despedida, pero no profesionalmente, que era lo que yo quería”, expresó en el programa deportivo ‘Área Deportiva FM’ de Quito en julio de este año.

Hernán Barcos en su etapa como jugador de LDU de Quito. | Foto: El Comercio de Ecuador

PERFORMANCE EN EL 2021

Aun así, la demora en las negociaciones entre el cuadro ‘íntimo’ y el delantero ‘gaucho’ está causando cada día una preocupación entre sus hinchas. Su relevancia en el equipo ha sido más que destacada y su performance en el campo de juego lo puso en evidencia al término de este año: anotó 10 goles y brindó 8 asistencias en 28 partidos disputados en la Liga 1 2021.

DECLARACIONES DE BARCOS Y SU REPRESENTANTE

Estos números, sumado al cariño que le tiene la hinchada, ha hecho que el experimentado jugador se sienta cómodo en el elenco ‘victoriano’. Incluso, a finales de noviembre habló para ‘Las Voces del Fútbol’ y comentó que no cree que haya inconvenientes para permanecer un año más. “No creo que haya problema porque las dos partes estamos contentas y conformes”, dijo. Además, hace unos días el diario Líbero se comunicó con su hermano y representante, David Barcos, para hablar sobre su extensión de contrato. En ese sentido, señaló que “ confiamos en Alianza, y Hernán estaría feliz de continuar . Pero aún no hay arregló. Estamos hablando”, precisó.

RENOVACIONES EN ALIANZA LIMA

Alianza Lima ya renovó contrato por otra temporada más a Ángelo Campos, Josepmir Ballón, Mauricio Matzuda y Wilmer Aguirre . La idea es mantener la columna vertebral que le dio la conquista número 24 y luchar por los objetivos del 2022 que es buscar el bicampeonato nacional y competir en la Copa Libertadores.

