Carlos Guerrero, líder de la banda We All Together, es dado de alta tras luchar por su vida en UCI

¡Buenas noticias! Carlos Guerrero, líder de la banda de rock peruana We All Together, ha sido dado de alta tras luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo informó la banda nacional Un Día en la Vida, que está organizando un evento benéfico para cubrir los gastos médicos del artista.

A través de sus redes oficiales, la banda nacional señaló que la vida del cantante está fuera de peligro. “Estamos muy contentos porque Carlos Guerrero sigue en franca mejoría y ha sido dado de alta”, señalaron los músicos.

Como se recuerda, la semana pasada la familia de Guerrero reveló que el fundador de We All Together se acercó a emergencias en compañía de su sobrino el domingo 12 de diciembre.

Aunque no se hizo público el diagnóstico del guitarrista, se dio a conocer que su estado empeoró con el transcurso de las horas y ese mismo fue internado. Esto se dio en un momento difícil para Guerrero, ya que unos días antes había fallecido su hermano.

Debido a su delicado estado de salud, el concierto que se estaba preparado en homenaje a Los Beatles tuvo que ser cancelado. También se ausentó de Radio Mágica, donde se desarrolla como locutor.

EVENTO BENÉFICO

Con el fin de cubrir los gastos médicos, la banda Un Día en la Vida ha organizado el evento “Unidos en Concierto por Carlos Guerrero”, que se llevará a cabo este lunes 27 de diciembre, a las 8:30 p.m., en La Cúpula de las Artes, en Santiago de Surco.

“Esta actividad es un gesto de solidaridad para Carlos con quien hemos compartido escenario cada 7 y 8 de diciembre desde hace 32 años en UDV, que nació precisamente de una reunión de amigos con quienes compartimos la pasión por la música de The Beatles”, expresó Edmundo Delgado, director musical.

Organizado por DEA Promotora, este evento espera sumar bandas o cantantes a esta cruzada, asimismo convoca a todos los seguidores de We all Together para que apoyen al guitarrista en este difícil momento.

El espectáculo músical a beneficio de Carlos Guerrero se hace posible gracias a la colaboración de Radio Mágica, Teleticket, La Cúpula de las Artes y la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).

Recuerda que los mayores de 18 años deberán presentar su cartilla de vacunación con sus dos dosis para ingresar a espacios cerrados.

PRECIOS DE ENTRADAS

Si deseas colaborar con la causa, compra tus entradas en la página oficial de Teleticket . Los precios son los siguientes:

Golden: S/. 140.00

Platinum central S/. 130.00

Platinum S/. 110.00

Silla de Ruedas +1 S/. 110.00

Preferencial S/. 80.00

General S/. 40.00

¿QUIÉN ES CARLOS GUERRERO?

Nacido el 15 de diciembre de 1949, Carlos Guerrero es un músico, cantante, compositor, productor y cantautor peruano. Es el fundador y vocalista de la banda We All Together, y se desempeña también imitando a Paul McCartney debido a la semejanza en su voz.

