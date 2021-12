Fiscalía, Contraloría y Policía anticorrupción, intervienen sede de Petroperú tras millonaria licitación

Contraloría llega a sede de Petroperú

Personal de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción llegaron hasta la sede de Petroperú para iniciar las investigaciones preliminares contra el gerente de la empresa, Hugo Chávez Arévalo.

Esta diligencia se realiza, tras conocer el origen de licitaciones irregulares que habría obtenido Samir Abudayeh Giha, comercializador de biodiésel, y proveedor de Petroperú por US$ 74 millones.

Recordemos que el último domingo, el programa Punto Final, reveló algunas reuniones, poco comunes entre el presidente Pedro Castillo y el mencionado empresario.

Según el informe periodístico, el pasado 18 de octubre, Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op, y a la empresaria Karelim López.

Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Posteriormente, se conoció que el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por más de US$ 70 millones.

En conversación con Latina y conocerse esta denuncia, Hugo Chávez, aseguró que efectivamente se reunió con Pedro Castillo para conversar sobre nuevos proyectos, pero no conoce al resto de personas vinculadas.

“Enfáticamente, yo declaro no conocer a estas personas, y no me he reunido con estas personas. Yo estoy reuniéndome con el presidente cada semana, cada diez días, porque estamos trabajando un programa que se llama Petrobalón Popular, que próximamente vamos a salir con un precio de balón (por el) que va a salir favorecido toda la mayoría”, declaró Chávez para el dominical.

CONTRALORÍA TAMBIÉN TOMÓ ACCIONES

Por su parte, la Contraloría General inició esta mañana, una acción de control en la sede de Petroperú, con el propósito de recabar información sobre el proceso de licitación pública para la adquisición de Biodiésel B100 nacional.

A través del oficio Nº 000100-2021-CG/VCSCG, el vice contralor de Servicios de Control Gubernamental de la Contraloría, Hernán Martín Díaz, pidió a las autoridades de la empresa petrolera estatal brinden las facilidades solicitadas para evaluar esta adquisición.

“Equipo de auditores de la Contraloría inicia acción de control en la sede de Petroperú recabando información sobre el proceso de licitación pública para adquisición de Biodiésel B100 nacional”, menciona la Contraloría en su cuenta oficial de Twitter.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la normativa de la referencia, a fin de informarle que esta entidad fiscalizadora superior ha dispuesto la realización de un servicio relacionado para recopilar información sobre la adquisición de biodiésel B 100 nacional por Petróleos del Perú Petroperú S. A.”, sostiene parte del documento.

SE DEFIENDEN

Tras hacerse pública esta denuncia a través del dominical, Karelim López, en envió una carta y negó conocer a los empresarios mencionados. Asimismo, añadió que ese día asistió a Palacio al ser citada por el entonces secretario presidencial Bruno Pacheco, pero no la recibió.

Abudayeh por su parte, aseguró no conocer a los mencionados y que él visitó solo al jefe de Estado, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Energía Renovable, Limpia y Alternativa.

