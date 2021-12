Frases de perdón para enviar a alguien que has lastimado

Estas frases célebres sobre el perdón son perfectas para reflexionar. Créditos: ROMAN ODINTSOV/PEXELS IMÁGENES

El avance de la tecnología y el boom de las redes sociales nos ha llevado a alejarnos un poco de los sistemas tradicionales que teníamos para comunicarnos con nuestros seres queridos, como las llamadas telefónicas y/o cartas. Gracias a Internet estamos más cerca de amigos, familiares y pareja, sobre todo en esta época, en la que el distanciamiento social es la mejor muestra de amor.

Pese a las facilidades que tenemos actualmente, a muchos aún les cuesta expresarse, ya sea con palabras escritas o habladas. En ocasiones, recurrimos al buscador más famoso para encontrar algunas ideas que podemos usar para enviar. Ya sean mensajes de amor, celebración o perdón, es posible que sea un reto para el emisor lograr explicar como se siente en determinado momento. También te puede interesar frases de Navidad 2021: los mejores mensajes para dedicar a la familia y amigos.

Si te encuentras en ese trance de reflexión sobre alguna decisión que te arrepientes en la que ha afectado a una persona que estimas, aquí te vamos a presentar las mejores ideas de frases de perdón para enviar a aquellos que hemos lastimado. Las puedes personalizar como tu gustes, quizás agregando otras líneas que lo hagan más íntimo entre ustedes.

¿Qué significa perdonar? En la Biblia, esta palabra griega se traduce a “dejar pasar”. Significa disculpar a alguien que nos ha ofendido, incluso si es consciente o no de que ha cometido una falta contra nosotros. “No te des prisa en tu espíritu a sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el seno de los estúpidos” (Eclesiastés 7:9).

Imagen de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

FRASES DE PERDÓN

1. “Para que el perdón sea completo necesita ser tanto ofrecido como aceptado. Un hombre que no admite culpa, no puede aceptar el perdón”.

2. “Aunque siempre me cuesta escribir lo que siento, quería decirte que eres una persona especial y no mereces lo que te hice. Desde mi corazón, te aseguro que mi intención no era hacerte daño”.

3. “No calculas lo arrepentido que me encuentro de lo que hice. Sé que duele, lo comprendo, porque a mi me está causando un terrible dolor”.

4. “Espero que no sea tarde para decirte perdón. Lo siento mucho por mis defectos y por la mala elección de palabras que te hicieron sentir mal”.

5. “Hola, tú eres la única persona con la que yo nunca quise equivocarme o dañar, lo siento mucho, de verdad”.

6. “Me siento como un verdadero cobarde por herirte. Por favor, acepta estas disculpas sinceras. Prometo que no volveré a defraudarte y recompensaré todas tus lágrimas”.

7. “Estaba reflexionando en lo que hice, y solo sé que te quiero. El perdón no cambiará el pasado, pero si el futuro que quiero contigo”.

9. “Es posible que mis palabras no tengan sentido en este momento, pero no soporto estar lejos de ti. Extraño todo de ti. Si te ofendí por lo que hice y dije, solo escucharás perdón y disculpas de mi parte”.

10. “A veces reacciono sin pensar en lo que digo. He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso. Quizás no me puedas perdonar ahora, si crees que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea tu decisión, la aceptaré”.

FRASES DE PERDÓN PARA TU PAREJA

11. “En este momento, se enredan mis pensamientos. No sabes lo terrible que me siento, y peor saber que por mi culpa estás mal. De verdad, perdóname”.

12. “No puedo regresar el tiempo para arreglar lo que hice, pero puedo pedir disculpas porque no mereces sufrir por mi culpa”.

13. “Te pido disculpas si mi miedo te lastimó otra vez y traté de alejarte de mi vida. Eres todo lo que tengo y no quiero dañarte. Te amo”.

14. “Esta es tu mejor versión y soy afortunado de que te expongas conmigo. Perdón por no estar a la altura, quiero ser mejor persona y aprender de la vida a tu lado”.

15. “Te quiero ver feliz y nunca triste. Si no ayudo con ese propósito, discúlpame, eres tan preciado que ni una lágrima debería correr por tu rostro”.

FRASES DE PERDÓN PARA LA FAMILIA

16. “Lamento decepcionarte, no soy lo que esperaban, pero lucho con ser mejor cada día, por ustedes... Por mi. Lo siento, de verdad”.

17. “Gracias por tenerme paciencia y ayudarte a mejorar siempre. Lo siento mucho por lo que hice y/o dije, son mi motor de vida y no quiero ser una piedra en su felicidad, perdón”.

18. “Sé que a veces hago que pierdan su tiempo conmigo. No quiero insistir en el perdón porque no lo merezco, pero si les voy a pedir que me ayuden a sanar para ser mejor por y con ustedes”.

19. “El perdón no hace que la otra persona tenga razón, te hace libre”.

20. “Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados”.

SEGUIR LEYENDO