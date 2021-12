Allison Pastor denuncia que sufrió de un robo en su vehículo: “me rompieron la luna”

Allison Pastor fue víctima de un robo en donde se llevaron todas sus cosas. (Foto: Instagram)

Allison Pastor fue víctima de un asalto en su vehículo el pasado miércoles 15 de diciembre y recurrió a sus redes sociales para denunciar la terrible experiencia por la que tuvo que pasar. A través de las historias de su Instagram, publicó una fotografía del hecho.

La integrante de Esto es Guerra decidió compartir con sus más de 590 mil seguidores que sufrió una lamentable experiencia a manos de unos ladrones que le rompieron la luna para llevarse todas las cosas que llevaba adentro.

En la foto se puede ver la puerta derecha de su automóvil color fucsia sin luna así como varios pedazos de vidrio al rededor. Sobre la imagen, la deportista escribió lo que pasó. “Hoy me rompieron la luna y me robaron todas mis cosas que tenía dentro”.

Además, en su mensaje se mostró indignada con la inseguridad ciudadana y no dudó en pedir justicia por lo ocurrido. “Solo pido justicia y que pare la delincuencia en nuestro país hasta cuando vamos a seguir viviendo con miedo”, concluyó.

Recordemos que Allison Pastor es una de las figuras de la farándula peruana que comenzó a tener mayor reconocimiento de los medios de comunicación este 2021 con su polémica salida de Reinas del Show y su reciente ingreso al reality de Esto es Guerra.

Cabe resaltar que durante las épocas navideñas, en la que cientos de personas salen a comprar incrementando el movimiento comercial, en los noticieros se ha evidenciado un aumento en la la ola de asaltos en el Perú.

ALLISON PASTOR CASI NO SE CASA CON ERICK ELERA

Durante el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, el cantante y su esposa confesaron que casi se quedan si matrimonio. A través de un video, la producción mostró los mejores momentos de la boda de la pareja. A lo que Erick comentó por qué hicieron una reunión pequeña.

“Nos casamos un poquito apurados porque mi hija se iba a ir a los Estados Unidos. Mi hija tenía planeado su viaje para septiembre y nosotros pensábamos casarnos en febrero del 2020, pero como mi hija estaba en Lima, adelantamos todo para que ella esté presente. Ella no me iba a perdonar si me casaba sin ella, ya que era mi hija la que quería que nos casemos”. relató el cantante.

De inmediato, Allison acotó: “Menos mal nos casamos antes, porque luego vino la pandemia y ya no nos íbamos a poder casar en febrero”.

Recordemos que Allison Pastor y Erik Elera se casaron en el 2019 tras tener casi 3 años de relación y fruto de su romance nació su menor hijo Lucas de 4 años. Cabe resaltar que el actor ya tenía una hija con su exesposa Analía Rodríguez.

Erick Elera y Allison Pastor se casaron en el 2019. (Foto: Instagram)

