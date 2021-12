“Yuriel Celi va a terminal mal. No como ‘Kukín’, pero sí como Manco”, opinó Chalaca Gonzales

César ‘Chalaca’ Gonzales, jefe de la unidad técnica de menores de Sport Boys y miembro de la Comisión de Fútbol de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al futbolista Yuriel Celi, y expresó su deseo de que continue su formación en el extranjero, de lo contrario no desarrollará su carrera de buena forma.

Chalaca Gonzales opinó sobre Yuriel Celi y la necesidad que juegue en el exterior. “Yo tuve a Carlos ‘Kukín’ Flores, creo que con Celi se perdió la oportunidad de enviarlo a Europa o al extranjero. Pudo irse a Argentina, pero por temas económicos no se concretó el fichaje. Celi no va a terminar su proceso de formación en el Perú. Acá va a terminar mal . No lo conozco tanto (a Celi). De todos modos, si Celi no va al extranjero, no creo que acabe como ‘Kukín’, pero sí como Reimond Manco. ‘Kukín’ es incomparable. Celi tiene que irse cuanto antes, ya debió irse el año pasado”, aseguró el técnico de menores en declaraciones al diario El Comercio.

Chalaca Gonzales destacó la proyección de algunos jugadores jóvenes que juegan la Liga 1. “Para empezar los tres arqueros de Universitario, Alianza y Cristal. Los tres miden un metro 95. Yo soy alto y me llevan una cabeza. En Cantolao hay jugadores que aún están en ese margen como Yuriel Celi. Cristal tiene un goleador, Marlon Perea, que es espectacular. Hay que cuidar a esta generación, pero sobre todo a los chicos de la 2006, porque esa selección jugará el Mundial Sub-17, que se disputará en el Perú. Ya deberían arrancar los trabajos de la (categoría) 2006″, afirmó.

Yuriel Celi fue intervenido por la policía del Callao en noviembre pasado. El parte de la detención dio cuenta de presunta posesión de un arma de fuego y el decomiso de drogas. Luego del incidente, su club Cantolao, anunció que no seguiría en la institución.

Yuriel Celi se formó y debutó en Cantolao (2019). Destacó en los torneos de las divisiones menores y le valió para ser convocado a la selección peruana Sub-15 y Sub-17. El jugador de 19 años disputó el Sudamericano Argentina 2017, Perú 2019, Preolímpico 2020 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sobre el retiro del fútbol, anunciado por Jean Deza a los 28 años, Chalaca Gonzales consideró que ya no disfruta del fútbol. “Yo también me retiré joven, pero fue por un tema de estudios. En el caso de Jean Deza, creo que ya perdió el gusto al fútbol. Ha perdido el placer del fútbol, ojo que es un gran jugador, es muy bueno. Me parece rarísimo, o capaz ha escrito eso para que nadie lo moleste”, consideró el DT.

Chalaca Gonzales reveló que conversó con Juan Manuel Vargas y le aconsejó que inicie su carrera para ser técnico. “Hace poco me llamó (Vargas) y lo quise animar para que se meta a la parte técnica. Quisiera que sea mi asistente técnico en un futuro. Si hace el curso básico, sobrado. El ‘Loco’ tiene un carácter que debe transmitirlo a los más jóvenes. Sería un asistente técnico espectacular, además ahora está más ordenado y tranquilo”.

