Menor de 17 años muere tras impacto de dos balas luego de tener una cita

Un adolescente de 17 años fue hallado en un descampado en el distrito de Ventanilla la noche de ayer, luego de recibir dos impactos de bala en una cita que programó a través de internet.

Familiares de la víctima cuenten que este chico fue convocado por una mujer de mayor, aproximadamente de 38 años y que vivía por el mismo distrito.

“Tenía como 38 años y lo citó para que vaya a su casa a tomar”, menciona la madre de la víctima.

Lo encontraron sin vida en la descampada ya mencionada y no se sabe el paradero de la mujer. Se están realizando las investigaciones del caso.

CÓMO PREVENIR LOS PELIGROS DEL ENTORNO DIGITAL

Cambiar las claves constantemente, no aceptar desconocidos en las redes sociales y evitar compartir fotografías y videos íntimos, hacen parte del decálogo de recomendaciones que siempre son necesarios para evitar tener peligro en internet, siempre estamos expuestos, pero con estos consejos se podría evitar.

1. No responda ni de clic a enlaces que reciba de remitentes desconocidos; primero asegúrese de que se trata de una fuente confiable.

2. Cambie sus contraseñas de forma regular, evite usar la misma en todas las cuentas que tenga, así como datos evidentes como su nombre, teléfono o fecha de nacimiento.

3. Use contraseñas que no sean de fácil acceso para los criminales y sean sencillas de aprender, escogiendo frases hechas con al menos cuatro palabras que no tengan relación alguna.

4. No deje sus redes sociales abiertas en equipos de uso público.

5. Tenga en cuenta las clasificaciones de privacidad que las redes sociales ofrecen a la hora de publicar contenido.

6. No comparta todo lo que recibe, analice y verifique la veracidad de la información antes de difundirla entre sus allegados.

7. Evite aceptar personas que no conoce en sus redes sociales, así tengan muchos amigos en común.

8. No publique todo lo que hace, ni todos los lugares a los que va. Tenga en cuenta que esa es información que los delincuentes pueden usar.

9. Evite intercambiar fotografías, videos o mensajes íntimos a través de Internet. Recuerde que puede convertirse en contenido para otros riesgos como el ciberacoso o el grooming.

10. Evite tener encuentros con personas que haya conocido en los entornos digitales; tenga en cuenta que siempre existe la posibilidad de que sea un perfil falso.

VAHÍCULO CAYÓ A UN ABISMO DE 500 METROS EN AYACUCHO

A horas de la mañana, se registró un accidente de tránsito, dónde un vehículo sufrió una volcadura y cayó a un abismo de 500 metros de profundidad dejando dos personas fallecidas. El accidente ocurrió cerca al cementerio de la comunidad de Urubamba, en el distrito de Ocros.

La víctima fue identificada como Ignacio Fernández Tineo, asimismo, se supo que el conductor, Luciano Vargas, también perdió la vida.

Según fuentes, el conductor del vehículo falleció casi de forma inmediata, ya que su cuerpo fue hallado en la profundidas del abismo sin signos vitales, también presentaba heridas expuestas en la cabeza y diferentes partes del cuerpo.

Tras conocer el caso, algunas personas que pasaban por este sector y pobladores de comunidades cercanas, bajaron hasta la orilla del río, con la finalidad de ayudar en el rescate, sin embargo, no encontraron un panorama tan bueno, ya que el cuerpo estaba a un lado, mientras el vehículo fue encontrado completamente destrozado por las vueltas de campana.

La Policía Nacional del Perú apareció para realizar las investigaciones del caso. Asimismo, se llamó al representante del Ministerio público para autorizar el levantamiento del cadáver.

Las causas del accidente son materia de investigación, pero presumen que por alguna falla mecánica o excesiva velocidad, el conductor habría perdido el control del vehículo, despistándose inmediatamente y cayendo al abismo.

Por otro lado, desde el Gobierno Regional de Ayacucho, la Dirección regional de Salud, emitieron comunicados informando sobre este accidente y dieron sentidas condolencias a los familiares por la muerte del servidor público.





