Huancayo: Hombre fallece en pleno velorio de su esposa y deja a dos niños en orfandad

Hombre falleció durante velorio de su esposa

La ciudad de Huancayo se siente conmocionada por la muerte de un hombre, quien momentos antes de la tragedia se encontraba velando a su esposa.

Jorge Chávez, un sereno del distrito El Tambo, con más de siete años de servicio, murió cuando estaba dándole el ultimo adiós a su compañera y madre de sus dos hijos.

Según familiares, la mujer falleció el último viernes 10 de diciembre luego de permanecer varios días internada en el hospital de la ciudad por complicaciones de la diabetes que padecía.

Pese a todos los esfuerzos, la esposa no logró resistir y murió, hecho que afectó terriblemente a Jorge Chávez, quien durante la ceremonia fúnebre, de un momento a otro empezó a sentirse mal. Luego, en cuestión de segundos se desvaneció.

Familiares que se encontraban dentro del salón, intentaron reanimarlo, pero al tomarle pulso, este se había ido, constatando su muerte.

Willer Cuba, jefe de Serenazgo de El Tambo y compañero de Chávez Roque, aseguró que toda su unidad se sorprendió ante la noticia.

“Toda la unidad estamos de duelo porque nos ha sorprendido la muerte de nuestro compañero de labores. El día viernes, la Policía me solicita apoyo para el traslado de un cadáver de EsSalud a la morgue, y grande fue nuestra sorpresa, se trataba de nuestro colega”, declaró a Panamericana TV.

Al parecer un paro cardíaco habría acabado con la vida de Jorge, quien ahora tras su partida deja a dos niños en completa orfandad. Familiares solicitaron apoyo psicológico para los menores, ya que en menos de una semana y durante el velorio, perdieron a ambos padres.

Por su parte, la municipalidad de Tambo en Huancayo, aseguró que apoyarán a la familia de los deudos, ya que considera que es necesario y oportuno, sobre todo por que se trató de un trabajador muy ejemplar como Jorge Chávez.

Vecinos de la zona, aseguran que la familia era muy tranquila y que solo se dedicaban a trabajar y a la crianza de sus hijos.

CONDUCTOR DE MOTOCICLETA MUERE TRAS IMPACTAR CON UNA MOTOTAXI

Un hombre que conducía su motocicleta por la avenida Canta Callao falleció luego que su vehículo menor impactara contra una mototaxi, pese a recibir los primeros auxilios por parte de los transeúntes, el sujeto falleció.

La víctima de este lamentable hecho fue identificado como Rosendo Pari Condori, de 58 años de edad, quien se desempeñaba como trabajador en la Municipalidad de Los Olivos. Según familiares, en ese momento se encontraba yendo hacía su centro laboral como todos los días, pero este choque fatal no le permitió llegar.

Mientras tanto, el conductor de la mototaxi de nacionalidad venezolana, fue intervenido por la policía nacional y conducido a la comisaría para pasar los exámenes de ley. Según algunos testigos, el conductor manejaba a excesiva velocidad sin respetar que es una zona urbana.

Del mismo modo el extranjero con lagrimas en los ojos no dudó en brindarle algunas palabras a los deudos: “Yo no tengo la culpa, los dos nos encontrábamos en luz ámbar y fue cuando nos chocamos, pero no estaba a toda velocidad. Pido perdón a su familia, yo no quise hacer”, manifestó.

