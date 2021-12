Selección peruana: siete jugadores entrenan en Videna con miras a los amistosos y Eliminatorias

Raziel García ha estado presente en los últimos ocho partidos de la selección en Eliminatorias. Foto: FPF

El tiempo vuela y va llegando la hora de definir la clasificación a Qatar 2022. Con ese objetivo en mente, la selección peruana, sin Ricardo Gareca por ahora, viene entrenando en las instalaciones de la Videna con miras a los amistosos que sostendrá en enero antes de la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas que sostendrá la ‘blanquirroja’.

En total son siete futbolistas que trabajan con el comando técnico del ‘Tigre’, uno libre, tres de la MLS y tres que disputan la Liga 1. Paolo Guerreo, Marcos López, Yordy Reyna, Edison Flores, Raziel García, Christian Ramos y Ángelo Campos trabajan en el complejo ubicado en San Luis. Sin embargo, el ‘Depredador’ hace trabajo diferencia ya que necesita recuperar su rodilla.

Recordemos que el fútbol peruano recién arranca en quincena de enero, mientras que el fútbol de Estados Unidos finalizó hace un par de días con el New York City de Alexander Callens campeón. Por eso el cuerpo técnico de la selección decidió mantener en actividad a todos los futbolistas. En los próximos días se unirán más jugadores.

Como se oficializó en sus redes sociales, la ‘bicolor’ jugará dos amistosos en enero. El primero será ante Panamá y el segundo ante Jamaica, ambos encuentros en el estadio Nacional y se tiene entendido que con un aforo reducido. Estos servirán para que los jugadores mantengan el ritmo futbolístico y lleguen de gran forma a las Eliminatorias Sudamericanas.

Cabe resaltar que no todos los jugadores podrán estar presentes en los amistosos, pero se mantendrán en actividad en sus respectivas ligas, las cuales no para durante las celebraciones de fin de año. La liga de Arabia Saudita no para, tampoco la primera división de España y la mayoría de torneos europeos.

DUELOS EN EL 2022 DE ELIMINATORIAS

La próxima fecha está más cerca de lo que se piensa, por lo que no tendremos que esperar mucho tiempo para volver a hinchar por la ‘blanquirroja’. Hay cuatro partidos programados para el próximo año antes del Mundial Qatar 2022 y la ‘bicolor’ jugará de local en dos de ellos. Se espera que la selección nacional sume puntos en cada encuentro que quede para seguir en carrera y conseguir el ansiado quinto lugar que nos lleve al repechaje.

Fecha 15: Colombia vs. Perú en Barranquilla (27 de enero de 2022)

Fecha 16: Perú vs. Ecuador en Lima (1 de febrero de 2022)

Fecha 17: Uruguay vs. Perú en Montevideo (24 de marzo de 2022)

Fecha 18: Perú vs. Paraguay en Lima (29 de marzo de 2022)