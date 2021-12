Perros ahuyentan a delincuentes y frustran robo a cabina de internet en

Perros frustran robo

El perro es el mejor amigo del hombre y el mejor guardián, también. En horas de la madrugada unos delincuentes intentaron entrar a un negocio comercial para robarse las computadoras y pc’s, sin embargo, estos malhechores no contaron con la astucia de dos canes.

Así que, luego de que estos ladrones cortaran los barrotes de la reja de seguridad y lograran ingresar al local, jamás imaginaron que dos perros los estaban esperando para ahuyentarlos.

El hecho se registró en el distrito de Ate, en donde ambos sujetos estuvieron merodeando por largas horas el local que funciona como cabina de internet. Según registra el noticiero de América TV, los hampones estuvieron en dos ocasiones en el recinto.

En primera instancia fueron con la misma intención, pero se dieron cuenta que no contaban con las herramientas necesarias para entrar y cometer sus fechorías. Es por eso que retornaron de madrugada ya con el plan “mejor estructurado”.

Sin embargo, ante el ruido y movimientos extraños, los perritos sintieron que algo no estaba bien y salieron a resguardar el lugar. Fue ahí cuando los ladridos de estos valerosos canes, hizo que los ladrones salgan corriendo, incluso dejando sus herramientas tiradas.

“Han estado aproximadamente por una hora y notamos la presencia de ladrones cuando mis mascotas ladran”, dijo el propietario del local.

LADRONES YA HABRÍAN ROBADO ANTERIORMENTE LOCAL

Según contó el dueño de las cabinas de internet, en junio de este año, los ladrones que ingresaron a su local también utilizaron la misma modalidad e incluso las mismas herramientas con las que entraron a su negocio.

“Ellos hicieron el robo bajo la misma modalidad. Se llevaron PC, teclados y más cosas valorizadas en 15.000 soles”, expresó.

Dadas las circunstancias y por este asalto, el hombre decidió adoptar a dos perritos para que lo ayuden en la vigilancia de su negocio. Por su parte, la Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando este suceso, por lo que han pedido las imágenes de seguridad para dar con el paradero de los delincuentes.

Por lo pronto, el sueño del conocido negocio en Ate, se siente muy agradecido con sus dos animalitos por haberlo ayudado y sobre todo por haber cuidado su negocio que con tanto esfuerzo ha construido.

Recordemos que en estos meses del año, las cifras de asaltos a locales comerciales incrementan, es por eso que la policía solicita a los empresarios tomar las medidas necesarias para que los delincuentes no se salga con la suya.

Además, vecinos del sector, solicitan a las autoridades, mayor resguardo en el distrito, ya que los robos se han intensificado en los últimos meses, por lo que aseguran que al rondar la zona puede reducir la tasa de delincuencia.

