Mes de la Navidad y feriados: conoce todos los días no laborables que trae el mes de diciembre

Mes de la Navidad: conoce todos los feriados que hay en diciembre. (Foto: Composición - iStock)

Con el largo confinamiento muchas personas han optado por aprovechar y hacer planes en los feriados largos que tienen y diciembre aparte de ser el mes de la Navidad también es el mes en el que existen varios días festivos y a su vez no laborables.

Si aún no planificas qué hacer en los días feriados porque desconoces cuáles son aquellas fechas nuevas y no laborables. No te preocupes te aquí te daremos todos los detalles.

No obstante es importante mencionar que algunas empresas sí laboran esos días debido al rubro al que pertenecen y que en su mayoría son compañías de primera necesidad o esenciales. Si trabajas en una de ellas es probable que el empleador requiera de tus servicios ese día. De ser así no te preocupes porque hay dos formas de sustituir ese día trabajado. El primero es el pago triple de tu remuneración por día o un descanso que sustituya ese día.

ESTOS SON LOS FERIADOS MÁS PROXIMOS

Aquí incluiremos a enero, debido a que solo faltan días para el próximo año.

- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

- 25 de diciembre: Navidad

- 1 de enero: Año Nuevo

Si no laboras estos días, recuerda que la ley indica que al ser feriados igual deben de ser remunerados.

En el caso de que labores cualquiera de estos días el pago como ya lo mencionamos es el triple. Por ejemplo, si trabajas el día 25 de diciembre y tu sueldo es de S/930 soles mensuales, el cálculo será de la siguiente forma:

930/30 = 31 (pago por día)

Ahora recibirás 31 soles más por trabajar en feriado y 31 soles más por no tener un día de descanso adicional.

NUEVAS FECHAS NO LABORABLES

Con la pandemia muchos negocios se vieron afectados por el confinamiento decretado por el Gobierno. Esta medida no fue exclusiva de Perú, por el contrario fue una idea tomada a nivel mundial debido a la rápida proliferación del virus de la COVID-19.

El turismo sin duda es al que le ha costado con mayor fuerza reponerse de tan duro golpe a la economía, ya que las personas no viajaban por temor y por el gasto que significaba estando en una crisis económica global.

Por ese motivo se aprobó mediante Decreto Supremo N° 161-2021-PCM que existan días no laborables adicionales para promover el turismo interno en el país.

Este nuevo dictamen beneficia de forma directa a los trabajadores del sector público quienes tendrán más días de descanso. En cuanto a los trabajadores del sector privado, esta medida solo podrá ser tomada mediante un acuerdo con el empleador. Si el trabajador privado toma estos días, deberá devolverlos con horas de trabajo adicionales.

Estas son las nuevas fechas incorporadas como días no laborables.

- Viernes 24 de diciembre de 2021

- Lunes 27 de diciembre de 2021

- Viernes 31 de diciembre de 2021

- Lunes 03 de enero de 2022

Es importante mencionar que estas fechas culminarán el 2022, según indica el Decreto Supremo.

RESTRICCIONES POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Toma en cuenta que en Perú se están tomando medidas restrictivas tras la aparición de la variante Ómicron en el mundo.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos afirmó que el Ministerio de Salud está evaluando la posibilidad de establecer toque de queda a la 1 a.m. por estas fechas. Remarcó que varias provincias que están en nivel alto por la cantidad de contagios y personas hospitalizadas. De acuerdo a cómo va evolucionando la cantidad de contagios en estas provincias se tomarán medidas. Si los casos bajan, entonces también disminuirán las restricciones.

