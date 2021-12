Coldplay en Lima con Camila Cabello: Precio de entradas y desde cuándo se inicia la venta

El líder de la banda británica Coldplay, Chris Martin, durante el concierto ofrecido por el grupo en el Suncorp Stadium de Brisbane, Australia. EFE/DAN PELED/Archivo

Coldplay anunció que se presentará en nuestro país el próximo 20 de septiembre de 2022 en un único concierto en el Estadio Nacional de Lima y en esta nota te contamos desde cuándo y cómo podrás adquirir las entradas para esta ansiada presentación de la banda inglesa como parte de su gira mundial “Music of the Spheres” y que tendrá como telonera a la cantante Camila Cabello, quien también arribará al Perú para beneplácito de sus fanáticos.

De acuerdo a la página web de Coldplay, los boletos para el concierto en Lima estarán a la venta desde el lunes 13 de diciembre para los clientes de Interbank y el 15 de diciembre al público en general a través de la web de Teleticket.com.pe.

Según los precios en otros países de Latinoamérica, el costo de las entradas podrían costar entre 150 y 800 soles, de acuerdo a las zonas que los empresarios instalarán en el Estadio Nacional de acuerdo a los protocolos sanitarios por la pandemia de la COVID-19.

Coldplay confirma concierto en Lima

Tras su lanzamiento en octubre del 2021, el nuevo álbum de la banda, Music Of The Spheres cuenta con colaboraciones de artistas de la talla de BTS, Selena, entre otros. Gracias a ello se alzó a lo más altos de las listas alrededor del mundo. Su sencillo promocional, Higher Power, recientemente recibió la nominación a mejor Presentación de Grupo/ Dúo Pop en los Grammys 2022, mientras que su segundo single, el primer puesto del Billboard Hot 100 en colaboración con BTS, My Universe – ha sido reproducido más de 500 millones de veces.

Hace unos meses Coldplay había confirmado a Sudamérica como una de sus paradas de esta gira con un show en el festival Rock in Rio. El recorrido también contempla shows en Europa, Estados Unidos, México y Centro América.

“En los últimos dos años estuvimos hablando con expertos ambientales para hacer este tour lo más sustentable posible. Quizás no hagamos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer lo que podamos y compartir lo que aprendamos”, declaró el grupo sobre este recorrido, el cuál tendrá un carácter sustentable.

La última vez que Coldplay llegó al Perú fue en el 2016, donde dio un concierto inolvidable hasta ahora de todos sus fanáticos peruanos, quienes abarrotaron las instalaciones del Estadio Nacional.

FECHAS EN LATINOAMÉRICA

SEPTIEMBRE 2022

17: Bogotá, COLOMBIA – Estadio El Campín

20: Lima, PERÚ – Estadio Nacional

23: Santiago, CHILE – Estadio Nacional

OCT 2022

25: Buenos Aires, ARGENTINA – Estadio River Plate

