Pedro Castillo y las 10 frases que lanzó en su defensa sobre actos corruptos durante inauguración de hospital en Cusco

Foto de arcchivo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, asiste al 76 ° período de sesiones de la Asamblea General en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2021. Mary Altaffer / Pool vía REUTERS

El ultimo fin de semana, el presidente Pedro Castillo estuvo en la cuidad del Cusco con la finalidad de inaugurar un centro de atención para niños con cáncer, un mal que afecta a una gran cantidad de menores en nuestros país y que lamentablemente por falta de recursos y medios no pueden atenderse como corresponde.

Para esta ceremonia, el jefe de Estado viajó hasta la ciudad imperial para constatar que todo quede listo para el funcionamiento adecuado de la nueva instalación médica que ayudará a descentralizar el tratamiento de esta enfermedad.

Durante esta ceremonia, Pedro Castillo no dudó en defenderse de los cuestionamientos que ha venido recibiendo, luego de conocerse que mantenía reuniones ocultas fuera de Palacio de Gobierno con diversos funcionarios.

A continuación te mostraremos las 10 frases que Pedro Castillo usó en su defensa durante su visita a Cusco.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO EN SU DEFENSA?

Durante su discurso el presidente justificó estas reuniones en las que está siendo cuestionado y se defendió de sus detractores.

1.- Pido no dejarse sorprender por algunas voces que nos quieren hacer caer y creer que estamos imbuidos en actos de corrupción.

2.- Sería triste y lamentable que un niño, joven o adolescente tenga al frente a un presidente que siendo maestro metas las manos y las uñas a los presupuestos del país.

3.- ¿Por qué tengo que cerrar el Congreso? Lo que voy a cerrar son las brechas de pobreza.

4.- Estoy seguro que están tramando muchas cosas.

5.- Saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos.

6.- No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo.

7.- No nos saquemos los ojos entre nosotros.

8.- Es momento de sentarnos y la unidad tiene que ser en la práctica, del discurso a la acción.

9.- Voy a defender a esta democracia cueste lo que cueste.

10.- Corregiremos errores.

DINA BOLUARTE EN CONTRA DE VACANCIA PRESIDENCIAL

Por su parte, Dina Boluarte, también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sostuvo que existe mucha inmadurez política en la actitud de la parlamentaria Patricia Chirinos, quien presentó la moción de vacancia a título personal.

“Dijeron ‘vacancia, vacancia, vacancia’. Me refiero a los líderes de Renovación Popular y Fuerza Popular. Salvo que haya algo detrás que haya conversado y no es tan a la ligera como ella lo ha soltado”, manifestó.

En ese mismo contexto, Boluarte felicitó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva por la postura que ha tomado sobre la vacancia hacia el presidente Pedro Castillo.

“Felicito a la presidenta del Congreso, creo que ha dicho que no está avalando el tema de la vacancia, y qué bueno porque no queremos otro segundo Merino para asumir una presidencia luego de un golpe del Congreso”, dijo.

Cabe mencionar que el próximo martes 07 de diciembre se debatirá la moción de vacancia presidencial en el Pleno del Congreso, por lo que la vicepresidenta pidió a los legisladores accionar con “madurez y responsabilidad”.

“Confío en la madurez política de los congresistas, ese golpe de Estado, impulsado desde el Congreso, no se consolide. No queremos un (Manuel) Merino nuevamente poniendo una crisis tan alta el país con el Congreso. Así que no me veo como presidenta de La República, me veo acompañando como vicepresidenta a nuestro presidente (Pedro Castillo) elegido democráticamente”, puntualizó Dina Boluarte en conversación con la prensa.

