MTC: personas aludidas en audio fueron separadas y serán investigadas por presuntos actos de corrupción

MTC separa a trabajadoras de su sector por posibles actos de corrupción.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las personas aludidas en un audio fueron separadas de sus cargos y serán investigadas por presuntos actos de corrupción.

A través de un comunicado, se dejó en claro que este sector rechaza estos actos que se muestran en la difusión de un audio, acompañado de nombres y fotografías de personas que presuntamente habrían cometido actos deshonrosos contra la institución.

“Ante ello, informamos que las personas aludidas, Verónica Cáceres, ex viceministra de Transportes, y Lizbeth Huamán, ex directora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, ya no laboran en el MTC”, precisó.

“Ellas fueron separadas de sus cargos como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción que hemos emprendido de manera interna en este ministerio. La primera fue separada el 9 de noviembre y la segunda el 23 de noviembre”, se lee en el comunicado.

Además, el MTC, aseguró que ambas ex servidoras se les abrirá proceso de investigación por parte de la Oficina Anticorrupción del MTC y de la Oficina de Control Interno a solicitud de las autoridades de la entidad para determinar su grado de responsabilidad.

Asimismo, el MTC reitera que se ha puesto a disposición de la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación, para que puedan realizar las acciones correspondientes que permitan esclarecer cualquier acto de la entidad a fin de garantizar el buen uso del bien público.

“La actual gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comprometida en la lucha contra la corrupción y no permitirá que se manche el nombre de la institución con el accionar de malos elementos que confundieron sus funciones y responsabilidades cometiendo actos cuestionados por la ley. En tal sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma su compromiso de enfrentar la corrupción con todos los elementos que la Ley y la Constitución le ampara”, sustentan en el comunicado.

MTC EXTIENDE SUSPENSIÓN DE VUELOS PROCEDENTES DE SUDAFRICAS HASTA FINES DEL 2021

El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), advirtió una nueva ampliación a la suspensión de vuelos provenientes de la República de Sudáfrica.

Según se informó, la suspensión de viajes con Sudáfrica se ampliará desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2021, durante este tiempo de caso 30 días, también se prohibirá ingreso de turistas que provengan de este país.

La medidas, dispuesta mediante la Resolución Ministerial N° 1257-2021-MTC/01, se establece con el objetivo de evitar la propagación de la nueva variante del Covid-19: ómicron.

“El MTC ha establecido lineamientos para evitar el contagio de la Covid-19 en el transporte aéreo nacional e internacional. Exhortamos a los pasajeros a cumplir con estos lineamientos. Tenemos que seguir cuidándonos mediante el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y manteniendo la distancia social. Así también cuidamos a los demás”, aseguró al respecto el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas.

Asimismo, entre los lineamientos establecidos para los viajeros nacionales e internacionales, es que es obligatorio el uso de doble mascarilla o una mascarilla con gran capacidad de filtración. Solo los menores de dos años están exceptuados del uso del tapabocas.

Fotografía de archivo de un tablero con la información de la salida de vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Los pasajeros mayores de 12 años que procedan de vuelos internacionales y que ingresan a Perú, deben acreditar que 14 días antes del vuelo ya cuentan con la dosis completa de la vacuna contra la Covid-19 o deberán presentar una prueba molecular negativa, cuyos resultados se hayan emitido hasta 72 horas antes del embarque.

