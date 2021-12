El artista del año: Sergio George está 100% convencido de que Yahaira Plasencia ganará la copa

Yahaira Plasencia radicará en Miami para impulsar su carrera musical

No dejó de elogiarla. A pocas semanas de saber quién ganará en ‘El artista del Año’, Yahaira Plasencia sigue recibiendo grandes elogios y esta vez se las envió, Sergio George.

El famoso productor musical se refirió de la mejor manera hacia la salsera y aseguró que Yahaira ganará este importante concurso, ya que su constancia, disciplina y talento son la clave para el triunfo.

“Ella tiene todo para ganar, depende de ella. Con Yahaira, debe creércela ella (…) No puede tener miedo al fracaso. Es parte de la vida y le deseo lo mejor y creo que le va ir muy bien”, expresó.

“Es una pionera en todo lo que hace…Ella tiene mucha disciplina. Ella tiene todas las herramientas, persistencia y resistencia”, sentenció el popular ‘Serge’ en un clip que pasaron en reality de canto de Gisela Valcárcel.

Tras estas sensibles palabras, Yahaira no dudó en mostrar su gratitud y asegurar que el cariño y admiración es mutua.

“Sergio me enseñó a ver todo esto como negocio y siempre ha tenido palabras de motivación. Sabe que he tropezado más que nunca, por eso quiero agradecerle a él, a Danilo y a mi familia. Esta industria es complicada”, enfatizó.

En otro momento de la conversación, la intérprete de ‘Cobarde, aseguró que en Perú existen grandes talentos, pero que falta la promoción y exposición a grandes productores y es por eso que muchos se quedan sin oportunidades.

Asimismo, contó que Sergio George la conoció a través de sus videos musicales que se difunden por YouTube.

“Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y digan: ‘oye, en Perú hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane me encanta que haya hecho esto Gisela (el versus), traer nuevos talentos”, manifestó la salsera.

LA APOYÓ DESDE EL INICIO

Tras conocer que Yahaira Plasencia ingresaría al programa de El artista del año, bajo la conducción de Gisela Valcárcel, Sergio George mostró todo su apoyo y consejos a la salsera peruana.

“Claro hizo tremendo trabajo, se lo comenté a ella. Bien me encantó”, señaló. “Pegar. Ella ha madurado muchísimo, también los golpes de la vida enseñan. Hay que sufrir”, agregó.

En otra ocasión, George, aseguró que Yahaira Plasencia debe trabajar en la respiración y afinación para llegar a los tonos altos.

“La respiración, dosificar, eso es lo que falta. Ojalá Dios quiera que lleguemos a la final y sería genial alzar la copa. Yo he venido acá a vencer mis temores y estoy preocupada en mí”, expresó.

ESTRELLA TORRES TRISTE TRAS SENTENCIA

A través de su cuenta de Instagram, Estrella Torres se mostró preocupada y triste por pasar a sentencia en estas ultimas galas de El artista del año. La cantante no pudo ganar el versus contra su colega Milena Wharton.

“Estoy muy triste con esta sentencia”, escribió la artista.

Sin embargo, dejó en claro que no permitirá que la decisión del jurado opaque su rendimiento en la próxima edición del reality.

“No voy a rendirme, aún tengo la oportunidad de cumplir mis sueños y estaré siempre agradecida con ustedes por estar ahí”, continuó.

En esta misma publicación, aprovechó la cantante para hacerle un pedido a sus seguidores para que voten por ella y pueda llegar a la final.

