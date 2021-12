André Carrillo trolea a Raúl Ruidíaz por foto en París: “Precúpate Mbappé”

André Carrillo mantiene una buena relación con Raúl Ruidíaz por ser compañeros en la selección peruana.

Raúl Ruidíaz vive estas semanas en medio de una incertidumbre con respecto a dónde jugará en la próxima temporada. El Seattle Sounders ha ejercido la ampliación de contrato del peruano, aunque este se niega a quedarse si no tiene un sueldo acorde a sus prestaciones. Por ello, toma unas relajadas vacaciones con su familia en París, la cual dio a conocer en su cuenta de Instagram, siendo André Carrillo, quien le publicó un curioso pero divertido comentario.

“Preocúpate Kylian Mbappé” , escribió la ‘Culebra’ entre los comentarios de la publicación, desatando la risa de los usuarios, quienes relacionaban este ‘vacile’ con un posible fichaje de la ‘Pulga’ con el PSG, sin embargo, no es más que un tiempo libre con sus seres queridos para despejar la mente y enfocarse en lo que se le viene.

Comentario de André Carrillo en Instagram de Raúl Ruidíaz.

TROL DE CARRILLO A CUEVA

No es la primera vez que André le juega una broma a un jugador de la selección peruana, pues Christian Cueva también fue víctima de sus ocurrencias. Sucedió en el cumpleaños de ‘Aladino’, cuando Carrillo le dijo una serie de calificativos. “Christian Cueva, disfruta tu día mi soli”, fue el primer mensaje que escribió el jugador del Al Hilal. No obstante, eso no quedó ahí, pues siguió con todas las ‘chapas’ por lo que le conocen al menudo futbolista. “Feliz cumpleaños forancho, bandido de bandidos, terrible faite, ensalada de caigua, pend… de Challapalca”, son todas las divertidas expresiones que usó para saludarlo en su cumpleaños. Además, colocó un emoji de dos vasos chopp de cerveza. Este último apodo que mencionó hizo referencia al buzo amarillo que usó Cueva previo a los partidos de Eliminatorias en noviembre del 2020 cuando la ‘bicolor’ jugó contra Chile en Santiago y Argentina en Lima.

En tanto, la respuesta de Cueva no se hizo esperar y estuvo más mesurado en ella: “Jajajja gracias habibi”, contestó. Esta última palabra significa ‘mi amor’ o ‘mi querido’ en el idioma árabe.

André Carrillo saluda con 'chapas' a Christian Cueva por su cumpleaños en su Instagram.

FUTURO DE RUIDÍAZ

Raúl Ruidíaz por ahora no tiene claro dónde jugara el próximo año. Y es que cuando jugó su último partido de la temporada con el Seattle Sounders, publicó un mensaje que sonó a una despedida. Sin embargo, de acuerdo con algunos periodistas que cubren la MLS, esto no se trataría sino de una presión a la dirigencia de los Sounders para que aumenten su sueldo para seguir en el club. En ese sentido, hay un punto por especificar, ya que en todos los contratos de los clubes de la MLS se estipula siempre un año adicional sin que el jugador ponga alguna objeción .

El mismo club de Washington ejecutó esta opción e incluso lo incluyó dentro de la lista de jugadores que permanecerán en la institución estadounidense. No obstante, al no haber una subida de sueldo, Ruidíaz quiere salir del club de la MLS, aunque antes deberán pagar su cláusula de rescisión que es de 8 millones de dólares si otro equipo desea contar con sus servicios.

RUMORES DE CLUBES INTERESADOS

Entre los clubes que han sonado bastante en las últimas semanas han sido el Cruz Azul y el América de México . Ambas entidades desean contar con el jugador para la próxima temporada, pero los dos viven realidades muy distintas. El elenco dirigido por Juan Reynoso viene atravesando problemas económicos. De hecho, Yoshimar Yotú no renovó hace poco con el club debido a una reducción de sueldos que vienen aplicando. En cambio, ‘Las Águilas’ sí cuentan con una mejor situación financiera y tendrían los medios para pagar, tanto su cláusula de salida, como su alto sueldo.

