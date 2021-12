Alianza Lima: Pablo Lavandeira sería nuevo fichaje de los ‘blanquiazules’ para el 2022

Pablo Lavandeira jugó en el clásico rival de los 'blanquiazules', Universitario de Deportes en 2018. | Foto: Universitario

Alianza Lima no se duerme en sus laureles tras la consecución de la Liga 1 2021 y ya piensa en lo que será la próxima temporada con miras a afrontar el torneo local, la Copa Bicentenario y la Copa Libertadores. En ese sentido, en medio de negociaciones para dar salida a algunos jugadores, renovar a otros, habrían puesto la mira sobre Pablo Lavandeira, quien estaría cerca de firmar por los ‘blanquiazules’ para el 2022.

La noticia fue dada a conocer por diversos medios, pero principalmente por el periodista de ESPN Perú, Gustavo Peralta, en cuenta de Twitter. En ella afirma que ya hay acuerdo entre el club ‘íntimo’ y el propio jugador y que solo restarían dos factores no menos importantes para tomar en cuenta: su nacionalización y la firma .

De hecho que la primera es fundamental, pues el hecho de que sea peruano y pueda liberar un cupo de extranjeros, hace más fuerte la posibilidad de que Alianza haga espacio para un refuerzo de calidad en otro sector del campo donde tenga mayor necesidad. Sin embargo, de acuerdo con Peralta, esto no sería un impedimento y el contrato que le harían sería de dos años, con opción a un tercero.

El periodista Gustavo Peralta de ESPN Perú, indica que Pablo Lavandeira jugará en Alianza Lima el 2022.

Incluso se especuló con la opción de que el uruguayo vaya a Sport Boys, no obstante, esto no se habría dado por una falta de acuerdo con la directiva del cuadro ‘rosado’.

CÓMO CALZA EN ALIANZA LIMA

Lavandeira es un jugador que inicialmente juega como volante ofensivo y que abarca todo este sector del campo, aunque también se le ha visto ocupar los extremos, tanto derecho como el izquierdo . Tiene un perfil de ida y vuelta, además de tener mucha llegada a arco contrario, siendo el gol un plus a su favor, pues a donde ha ido, siempre ha promediado una buena cantidad de goles pese a no ser delantero.

Es un tipo de jugador con el que el entrenador ‘íntimo’ no cuenta en la actualidad, debido a que sus volantes son más posicionales y no tienen ese factor sorpresa que siempre tiene Lavandeira, ya que muchas veces aparece en zonas del campo donde no se le espera y ahí pueden sacar ventaja. Sabe ir al espacio.

TRAYECTORIA EN PERÚ Y PASO POR UNIVERSITARIO

El mediocampista ‘charrúa’ ha pasado por diversos clubes en el Perú. Llegó el 2015 a UTC de Cajamarca, donde rápidamente se hizo un nombre el balompié nacional y fue el segundo máximo goleador del equipo con 7 tantos, solo por detrás del experimentado Víctor ‘Pituquito’ Rossel, quien hizo 17 anotaciones.

Esta buena campaña le hizo fichar por el Deportivo Municipal el 2016, donde fue una de las piezas claves para la hazaña de clasificar al equipo a la Copa Libertadores 2017. Estuvo dos temporadas con los ‘ediles’ en dos épocas distintas (todo el 2016, mediados del 2017 hasta mediados del 2018), en donde logró convertir 16 goles en 74 encuentros.

A inicios del 2017, fichó sorpresivamente por Sport Rosario, un equipo recién ascendido pero los problemas económicos del club hicieron que salga de la institución a mediados de ese año. De igual forma, se las ingenió para anotar 5 goles en 25 partidos. Tras su paso por el cuadro huaracino, regresó a Deportivo Municipal, aunque no pudo reeditar las actuaciones de anteriores temporadas.

Pablo Lavandeira en su etapa con el Deportivo Municipal. | Foto: Difusión

No obstante, su gran salto lo dio en agosto del 2018 cuando fue contratado en Universitario de Deportes. En tienda ‘crema’ se ganó el cariño de los hinchas por su entrega total y el recordado gol que le convirtió en la victoria conseguida por 3 a 2 ante Alianza Lima en un clásico jugado en el estadio de Matute el 2019.

Sin embargo, el 2020 fue al Audax Italiano de Chile. No regresó al Perú hasta este 2021, cuando defendió la camiseta de Ayacucho FC y donde anotó 9 goles y brindó 7 asistencias en 22 partidos.

DATO

A pesar de que su nacionalización está cerca, Pablo Lavandeira no será elegible para la selección peruana, debido a una normativa de la FIFA, la cual indica que si un jugador defendió a su selección en menores, no podrá disputar con otra a nivel mayores. En el caso de ‘Lava’, jugó con los ‘charrúas’ en el Sudamericano Sub-17 del 2007.

